От теннисной школы до проб в фигурке. Как сложилась жизнь Анастасии Мыскиной после спорта?

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Что делала после окончания карьеры триумфатор «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина?
Что делала после окончания карьеры триумфатор «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина?
Насыщенная жизнь с телевизионной карьерой, тренерской командой и любимой семьёй.
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Что есть в жизни Мыскиной после большого тенниса?
Что есть в жизни Мыскиной после большого тенниса?
«Я всегда понимала, что не буду играть долго, но была уверена, что смогу найти себя и буду жить другой жизнью», – рассказывала Анастасия в интервью VOGUE.
Пробы в фигурном катании
Пробы в фигурном катании
В 2007 году в жизни теннисистки случился проект «Ледниковый период». Мыскина встала в пару с Алексеем Хвалько, но получила неприятную травму, начала кататься через боль и была вынуждена покинуть проект.
Работа на телевидении
Работа на телевидении
Телевизионная карьера Мыскиной была очень насыщенной: Анастасия вела передачу «Наш футбол» на НТВ, неспортивные проекты «Скажи, что не так?!», «Главные люди», «Еда по правилам и без» и др.
Капитанство в сборной России
Капитанство в сборной России
Четыре с половиной сезона Мыскина работала капитаном сборной России. В феврале 2014-го она сменила на капитанском мостике Шамиля Тарпищева. В 2015-м команда вместе с Мыскиной дошла до финала Кубка Федерации.
Комментирование соревнований
Комментирование соревнований
Помимо работы в кадре, Мыскина также опробовала работу за микрофоном: она часто комментировала различные соревнования на канале «НТВ Плюс Теннис».
Тренерство и собственная команда
Тренерство и собственная команда
В 2022 году теннисной команде AM Team исполнилось шесть лет. Мыскина тренирует сама, также в коллективе есть и другие специалисты, работающие с молодыми талантами.
Воспитание троих сыновей
Воспитание троих сыновей
Много времени Анастасия проводит со своей семьёй: у неё подрастает трое сыновей – Евгений, Григорий и Павел. «Сейчас я стараюсь свою жизнь подстраивать под детей, а не они – под мою», – рассказывала Мыскина в интервью «Чемпионату».
Подкаст с Дементьевой
Подкаст с Дементьевой
В 2021 году Анастасия Мыскина стала ведущей подкаста от «Матч ТВ» под названием «Больше спорта» вместе с Еленой Дементьевой. В гостях уже побывали Артём Дзюба, Мария Ласицкене, Евгения Медведева и другие звёзды российского спорта.
От теннисной школы до проб в фигурке. Как сложилась жизнь Анастасии Мыскиной после спорта?
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