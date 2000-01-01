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13 великих игроков, не покоривших «Ролан Гаррос»
13 великих игроков, не покоривших «Ролан Гаррос»
До «Карьерного шлема» им не хватило только победы в Париже.
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Вирджиния Уэйд (Великобритания)
Вирджиния Уэйд (Великобритания)
3 титула на «Шлемах» (1 Australian Open + 0 «Ролан Гаррос» + 1 Уимблдон + 1 US Open)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (1970, 1972)
Линдсей Дэвенпорт (США)
Линдсей Дэвенпорт (США)
3 (1+0+1+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/2 финала (1998)
Анжелика Кербер (Германия)
Анжелика Кербер (Германия)
3 (1+0+1+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2012, 2018)
Артур Эш (США)
Артур Эш (США)
3 (1+0+1+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (1970, 1971)
Эшли Купер (Австралия)
Эшли Купер (Австралия)
4 (2+0+1+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/2 финала (1956, 1957, 1958)
Фрэнк Седжман (Австралия)
Фрэнк Седжман (Австралия)
5 (2+0+1+2)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — финал (1952)
Мартина Хингис (Швейцария)
Мартина Хингис (Швейцария)
5 (3+0+1+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — финал (1997, 1999)
Луиз Броу-Клапп (США)
Луиз Броу-Клапп (США)
6 (1+0+4+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/2 финала (1946, 1947, 1950)
Борис Беккер (Германия)
Борис Беккер (Германия)
6 (2+0+3+1)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/2 финала (1987, 1989, 1991)
Стефан Эдберг (Швеция)
Стефан Эдберг (Швеция)
6 (2+0+2+2)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — финал (1989)
Джон Ньюкомб (Австралия)
Джон Ньюкомб (Австралия)
7 (2+0+3+2)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала (1965, 1969)
Джимми Коннорс (США)
Джимми Коннорс (США)
8 (1+0+2+5)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/2 финала (1979, 1980, 1984, 1985)
Пит Сампрас (США)
Пит Сампрас (США)
14 (2+0+7+5)
Лучший результат на «Ролан Гаррос» — 1/2 финала (1996)
Им не покорился только «Ролан Гаррос». 13 теннисистов, оставшихся без «Карьерного шлема»
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