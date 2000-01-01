Дурачится с Андре Агасси и занимается благотворительностью. Куда пропала Штеффи Граф?

Чем занимается Штеффи Граф в 2022 году?
Легенда тенниса не играет на профессиональном уровне более 20 лет, но живёт не менее насыщенной жизнью.
Лучшая из лучших
23 года прошло с того момента, как Штеффи Граф завоевала свой последний титул на турнирах «Большого шлема». Немка выиграла «Ролан Гаррос»: и на том же турнире в мужском разряде выиграл её будущий муж Андре Агасси, собрав при этом «Карьерный шлем».
Граф и Агасси постоянно живут в США
Граф и Агасси вместе более 20 лет. Они поженились в 2001 году, к тому моменту Граф уже завершила спортивную карьеру из-за многочисленных травм. Пара осела в Лас-Вегасе, США.
Граф и Агасси проводят благотворительные матчи
Почти восемь лет Граф не играла в теннис после завершения карьеры. Затем она начала выступления в благотворительных и выставочных встречах. Часто Граф играла в паре с мужем.
У Штеффи есть собственный фонд помощи детям…
Штеффи активно занимается благотворительностью: у неё есть фонд Children for Tomorrow. Он помогает детям, которые подвергались насилию и издевательствам, преследованиям и лишениям, тем, кто потерял семью.
…и бизнес
Также Граф занимается бизнесом, связанным с фитнесом: она – соучредитель сети спортклубов для женщин Mrs. Sporty.
Не только попечитель фондов, но и мама
Штеффи Граф – мама двоих детей. В 2001 году она родила сына по имени Джейден Джил, а в 2003 году – дочь Джаз Эли.
Дети Штеффи и Андре решили не быть теннисистами
«Мы рады, что они не стали профессиональными теннисистами», – сказал однажды Агасси. Сын Штеффи и Андре Джейден профессионально занимается бейсболом.
Граф наслаждается обычной семейной жизнью…
Сама Штеффи не ведет соцсети, но её муж иногда делится совместными снимками, к примеру, с семейных праздников. Так семья Граф и Агасси праздновала Хэллоуин.
…и всё еще влюблена в Агасси
Граф и Агасси женаты более 20 лет, но всё еще влюблены друг в друга: позволяют себе дурачиться и часто проводят время вместе.
Появилась на обложке Vogue
В свои 52 года Граф впервые появилась на обложке модного журнала Vogue. «Я просто чувствую себя комфортнее в уединении, тогда могу сосредоточиться на том, что важно», – отметила Штеффи.
Дурачится с Андре Агасси и занимается благотворительностью. Куда пропала Штеффи Граф?
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