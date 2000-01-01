«Буду бороться, чтобы всё продолжилось». Вспоминаем великий путь Надаля в теннисе

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Самые яркие моменты в карьере Рафаэля Надаля
Самые яркие моменты в карьере Рафаэля Надаля
История Рафы в спорте – величайшая, и она всё ещё продолжается.
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Первый титул ATP
Первый титул ATP
Первую победу на турнирах ATP Рафа одержал на грунтовом турнире в Сопоте в 2004 году. Тогда испанцу было 18 лет.
Первая победа в Кубке Дэвиса
Первая победа в Кубке Дэвиса
В том же году Надаль впервые со сборной Испании выиграл Куюок Дэвиса. В финале испанцам удалось обыграть сборную США, а Рафа стал самым молодым на тот момент победителем турнира.
Первая победа на «Ролан Гаррос»
Первая победа на «Ролан Гаррос»
В 2005 году Надаль стал победителем первого турнира «Большого шлема»: испанцу покорился Открытый чемпионат Франции. В финале Рафа обыграл Мариано Пуэрту.
Победа на Олимпиаде в одиночном разряде
Победа на Олимпиаде в одиночном разряде
В 2008 году Надалю покорилась и Олимпиада в Пекине. В одиночном разряде он добрался до финала, где обыграл Фернандо Гонсалеса.
Первая строчка в рейтинге ATР
Первая строчка в рейтинге ATР
18 августа 2008-го Надаль впервые возглавил рейтинг АТР, став 24-м теннисистом, кому покорилась первая строчка топа.
«Золотой карьерный «Шлем»
«Золотой карьерный «Шлем»
В 2010 году Надаль впервые победил на US Open и собрал «Золотой карьерный «Большой Шлем»: победа на всех четырех турнирах ТБШ + золото Олимпиады.
Титул «Король грунта»
Титул «Король грунта»
В 2012 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в седьмой раз: в открытой эре чаще Рафаэля на этом турнире не побеждал никто. В следующие 10 лет Надаль одержит ещё семь побед и закрепит за собой титул «Король грунта» (63 титула на этом покрытии).
Спад из-за травм
Спад из-за травм
После 2014 года у Надаля участились обострения травм: более двух лет он не играл в финалах ТБШ, а в 2016-м завершил сезон на девятом месте в рейтинге.
Второе золото Олимпиады
Второе золото Олимпиады
На Играх в Рио-де-Жанейро Рафа во второй раз стал олимпийским чемпионом, на этот раз выиграв парный турнир вместе с Марком Лопесом.
Возвращение и новые рекорды
Возвращение и новые рекорды
После спада Надаль вернулся в топ и довёл количество побед на ТБШ до рекордных 22: 14 титулов «Ролан Гаррос», две победы на «Уимблдоне», две победы в Австралии и ещё четыре – в США.
800 недель в топ-5 ATP
800 недель в топ-5 ATP
К 2022 году Надаль пробил отметку в 800 недель в топ-5 рейтинга ATP. На первом месте пока располагается Роджер Федерер: он пробыл в пятёрке лучших 859 недель.
«Буду бороться, чтобы всё продолжилось». Вспоминаем великий путь Надаля в теннисе
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