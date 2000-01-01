Известные романы теннисисток с футболистами
Иванович и Швайнштайгер счастливы в браке, а чья-то десятилетняя история закончилась разводом.
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер
Ана и Бастиан начали встречаться в 2014 году, а поженились уже в 2016-м. У пары есть двое сыновей. Ана и Бастиан вместе посещают различные светские мероприятия и теннисные турниры.
Ольга Янчук и Жерсон Родригеш
Украинская теннисистка Ольга Янчук встречалась с футболистом киевского «Динамо» Жерсоном Родригешем. Полтора года назад у пары родился сын – Жерсон-младший.
Слоан Стивенс и Жози Алтидор
Американка Слоан Стивенс вышла за футболиста сборной США и клуба «Нью-Инглэнд Революшн» Жози Алтидора. Бракосочетание состоялось в первый день 2022 года.
Цветана Пиронкова и Михаил Мирчев
Болгарка Пиронкова связала свою жизнь с футболистом пловдивского «Локомотива». В апреле 2018 года теннисистка стала мамой, а затем вернулась на корт и начала показывать лучшие результаты в карьере.
Янина Викмайер и Жером ван дер Зейл
Победительница семи турниров WTA Янина Викмайер вышла замуж за бельгийского футболиста Жерома ван дер Зейла. В 2021 году у пары родилась дочь, её назвали Луана Даниэлла.
Кристина Плишкова и Давид Ганцко
Кристина Плишкова счастлива в отношениях с защитником сборной Словакии и пражской «Спарты» Давидом Ганцко. Совсем недавно у пары родился первенец по имени Адам.
Хисела Дулько и Фернандо Гаго
Дулько 10 лет была замужем за игроком сборной Аргентины Фернандо Гаго. У пары родилось трое детей. В 2021 году спортсмены решили развестись.
А кто, кроме Иванович и Швайнштайгера? Самые известные романы теннисисток с футболистами
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