С какими татуировками ходят топ-теннисисты?
Мотивирующие надписи, животные и даже портреты легенд баскетбола.
Стэн Вавринка
«Ты пробовал. Ты ошибался. Неважно. Попробуй снова. Ошибись снова. Ошибись лучше», – такая мотивирующая надпись набита на предплечье швейцарца.
Элина Свитолина
У Свитолиной много разных татуировок, но чаще всего привлекает внимание тигрица на бедре.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова тоже имеет тату на бедре, только в виде племенных узоров.
Серена Уильямс
Аккуратное сердце на шее – выбор младшей из сестёр Уильямс.
Светлана Кузнецова
У россиянки много различных татуировок, наиболее интересной из которых выглядит надпись «Pain doesn't kill me, I kill the pain» («Боль не убивает меня, я убиваю боль»). Есть и надпись по-русски: «Только Бог Нам Судья».
Фабио Фоньини
Гномик на бедре редко попадает в кадр, а вот огромный цветок на спине – да.
Арина Соболенко
Возвращаемся к тигриной теме: есть такое тату и у Арины Соболенко.
Тереза Мартинцова
Мартинцова отошла от теннисной традиции и зататуировала целый рукав.
Полона Херцог
Мощный расписной рукав есть и у словенки Полоны Херцог.
Ник Кирьос
На одной руке у Кирьоса – портреты сразу двух легенд баскетбола, Леброна Джеймса и Коби Брайанта.
«Только Бог Нам Судья». Какие татуировки били Уильямс, Кузнецова и другие топ-теннисисты?
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