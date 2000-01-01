«Ненавижу этот спорт». Как Бублик, Медведев и другие теннисисты ругаются прямо на корте

Рублёв получил предупреждение даже не за мат

На последнем «Мастерсе» в Цинциннати Рублёв получил предупреждение даже не за матерное слово, а за его цензурную замену «бл***ха-муха». «Я не хочу, чтобы меня оштрафовали из-за того, что ты не знаешь язык», – говорил Андрей судье.