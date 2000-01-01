Надаль скоро станет отцом! Чем известна мама его наследника Мария Франциска?

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Чем известна Хиска Перелло, жена Рафы Надаля?
Чем известна Хиска Перелло, жена Рафы Надаля?
Личную жизнь легендарный испанец держит под замком, но кое-что о его любимой всё-таки удалось узнать.
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Кто такая Хиска Перелло?
Кто такая Хиска Перелло?
Мария Франциска (Хиска) Перелло родилась в 1988 году. В 2010 году она получила степень MBA в университете Пальмы. Сейчас Хиска работает в фонде Надаля.
Как познакомились Рафа и Хиска?
Как познакомились Рафа и Хиска?
Знакомство Надаля с будущей супругой произошло на Майорке. Помогла сестра Рафаэля. Впервые Надаль представил девушку общественности в 2005 году.
Встречались до свадьбы 14 лет
Встречались до свадьбы 14 лет
Мария Франциска и Рафаэль поженились только в 2019 году, до этого пара даже не задумывалась о свадьбе.
Свадьба в полнейшей секретности
Свадьба в полнейшей секретности
Церемония бракосочетания на Мальорке проходила в условиях строгой секретности: всех присутствующих попросили отключить мобильные телефоны.
Регистрация отношений мало что поменяла
Регистрация отношений мало что поменяла
По признанию Надаля, свадьба не поменяла их с Хиской отношения, они просто почувствовали, что настало правильное время. «Мы поженились, чтобы устроить большую вечеринку», – говорил Рафа.
Хиска редко посещала матчи Рафы
Хиска редко посещала матчи Рафы
Мария Франциска не так часто посещала турниры с участием любимого. Это девушка объясняла тем, что Надалю необходимо личное пространство, когда он играет в теннис.
Что говорит о жене Надаль?
Что говорит о жене Надаль?
«Её зовут Мария Франциска, но я называю её Мэри. Я называю её Марией Франциской только во время ссоры. Но такого почти не бывает, она очень спокойная», – отмечал Рафа.
Скоро Надаль и Перелло станут родителями
Скоро Надаль и Перелло станут родителями
Слухи о первенце в семье Надаля официально подтвердились: Рафа и Хиска действительно ждут первого ребёнка. Когда малыш появится на свет, пока неизвестно.
Надаль скоро станет отцом! Чем известна мама его наследника Мария Франциска?
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