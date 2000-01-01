Легендарная Серена возвращается на корт! Как она заработала своё состояние?

Как Серена Уильямс заработала своё состояние?
Дело не только в спортивных победах.
Рекордсменка по призовым
На корте Серена Уильямс заработала $ 94,5 млн призовых за всю карьеру. При этом последний год американка не соревновалась: в 2021-м она выиграла лишь $ 500 тыс
Крупный контракт с Nike и другими спонсорами
Заметную часть дохода Серен приносят рекламные и спонсорские контракты с брендами Nike, Gatorade, DirecTV, PepsiCo и др.
63 тысячи долларов за пост в соцсетях
У Уильямс к 2022 году набралось уже 15 млн подписчиков в соцсетях. В прошлом году стоимость её рекламного поста составляла $ 63 тыс.
Бренд одежды S by Serena
Уильямс придумывает одежду для умных, утончённых, сильных и стильных женщин: так позиционирует себя бренд S by Serena на официальном сайте.
Бренд украшений
Помимо одежды, Серена выпускает под своим именем украшения, дизайном которых занимается сама.
Инвестиционный фонд Serena Ventures
Фонд Серены с 2014 года поддерживает различные стартапы. 53% этих проектов управляются женщинами, около 47% от всех стартапов основаны афроамериканцами.
Вложения в стартапы могут сделать Уильямс миллиардером
Один из примеров вложений Серены – проект Andela Series D, который развивают таланты в области IT-технологий. С того момента, как Уильямс вложилась в проект, он вырос в цене в два раза: его оценивали в 700 млн, а теперь – в 1,5 млрд.
Доли в UFC и клубе «Майами Долфинс»
Серена приобрела небольшую долю в промоушене UFC летом 2016 года. Также у теннисистки есть доля в футбольном клубе «Майами Долфинс».
Общее состояние Уильямс
По оценке Forbes, состояние теннисистки в 2022 году оценивается в 260 миллионов долларов. Однако благодаря точным инвестициям оно может серьёзно увеличиться уже в ближайшие годы.
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