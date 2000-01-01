Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Кто попал в теннисную волну беби-бума?
Кто попал в теннисную волну беби-бума?
Папой скоро станет не только Рафаэль Надаль.
AMP-версия
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
На недавней пресс-конференции испанец официально подтвердил слухи: они вместе с супругой Марией Франциской Перелло ждут первенца.
Йоханна Конта
Йоханна Конта
В декабре британка завершила спортивную карьеру, почти сразу же вышла замуж, а месяц назад объявила о беременности.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис станут родителями в октябре. Из-за беременности Элина взяла паузу в карьере.
Гидо Пелья
Гидо Пелья
Аргентинец Гидо Пелья и его возлюбленная Стефани Демнер совсем скоро станут родителями в первый раз.
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
В начале 2020 года Возняцки завершила карьеру. В 2021 году у Возняцки и её мужа родилась дочь Оливия, и вот в 2022-м Каролина беременна вновь.
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Нидерландская теннисистка стала мамой совсем недавно – в апреле 2022 года. У Кики и её мужа Ремко де Рийке родился сын по имени Матс.
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
В мае 2022-го Кристина Плишкова стала мамой в первый раз: у теннисистки и её мужа, футболиста Давида Ганцко родился сын Адам.
Алла Кудрявцева
Алла Кудрявцева
Бывшая 56-я ракетка мира сейчас ожидает второго ребёнка. После первых родов она даже возвращалась на корт.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
В апреле 2022 года стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут ребёнка. Спортивную карьеру Мария завершила ещё в начале 2020 года.
В теннисе назрел беби-бум! Кто ещё ожидает пополнения, кроме Шараповой и Надаля?
Читайте также
Как Серена Уильямс заработала своё состояние?
Как Серена Уильямс заработала своё состояние?
Что известно о жене Надаля? Она ждёт первенца!
Что известно о жене Надаля? Она ждёт первенца!
Медведев — рекордсмен по призовым за карьеру
Медведев — рекордсмен по призовым за карьеру
Как теннисисты ругаются на корте
Как теннисисты ругаются на корте
Что едят теннисисты прямо на корте?
Что едят теннисисты прямо на корте?
Какие татуировки бьют топ-теннисисты?
Какие татуировки бьют топ-теннисисты?
Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса
Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса
Знаменитые романы теннисисток и футболистов
Знаменитые романы теннисисток и футболистов
Главные моменты в карьере Рафаэля Надаля
Главные моменты в карьере Рафаэля Надаля
Знаменитости на трибунах «Ролан Гаррос» — 2022
Знаменитости на трибунах «Ролан Гаррос» — 2022
Самые вкусные торты для Надаля на «Ролан Гаррос»
Самые вкусные торты для Надаля на «Ролан Гаррос»
Какие машины у Медведева и других топ-теннисистов?
Какие машины у Медведева и других топ-теннисистов?
Куда пропала Штеффи Граф?
Куда пропала Штеффи Граф?
13 великих игроков, не покоривших «Ролан Гаррос»
13 великих игроков, не покоривших «Ролан Гаррос»
Теннисисты, проявлявшие излишние эмоции на корте
Теннисисты, проявлявшие излишние эмоции на корте
Ига Свёнтек идёт на рекорд в женском теннисе
Ига Свёнтек идёт на рекорд в женском теннисе
© championat.com 2000–2022