Кто попал в теннисную волну беби-бума?
Папой скоро станет не только Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль
На недавней пресс-конференции испанец официально подтвердил слухи: они вместе с супругой Марией Франциской Перелло ждут первенца.
Йоханна Конта
В декабре британка завершила спортивную карьеру, почти сразу же вышла замуж, а месяц назад объявила о беременности.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис станут родителями в октябре. Из-за беременности Элина взяла паузу в карьере.
Гидо Пелья
Аргентинец Гидо Пелья и его возлюбленная Стефани Демнер совсем скоро станут родителями в первый раз.
Каролина Возняцки
В начале 2020 года Возняцки завершила карьеру. В 2021 году у Возняцки и её мужа родилась дочь Оливия, и вот в 2022-м Каролина беременна вновь.
Кики Бертенс
Нидерландская теннисистка стала мамой совсем недавно – в апреле 2022 года. У Кики и её мужа Ремко де Рийке родился сын по имени Матс.
Кристина Плишкова
В мае 2022-го Кристина Плишкова стала мамой в первый раз: у теннисистки и её мужа, футболиста Давида Ганцко родился сын Адам.
Алла Кудрявцева
Бывшая 56-я ракетка мира сейчас ожидает второго ребёнка. После первых родов она даже возвращалась на корт.
Мария Шарапова
В апреле 2022 года стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут ребёнка. Спортивную карьеру Мария завершила ещё в начале 2020 года.
В теннисе назрел беби-бум! Кто ещё ожидает пополнения, кроме Шараповой и Надаля?
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