Победить на Уимблдоне и исчезнуть. Куда пропала уникальная теннисистка Марион Бартоли

Бартоли закончила сразу после главной победы в карьере. Куда она пропала?
Дизайн, материнство и тяжёлая борьба за собственное здоровье – вот из чего состоит жизнь Марион.
Бартоли всегда была необычной теннисисткой
Марион с детства тренировал её отец, который был врачом, на корте она постоянно маячила как неваляшка, а её IQ, по собственному признанию, ещё в детстве составлял 175.
На Уимблдоне-2013 Бартоли не отдала ни сета
«Уимблдон» сложился для Бартоли почти идеально: француженка поочерёдно обыграла Элину Свитолину, Кристину Макхэйл, Камилу Джорджи, Карин Кнапп, Слоан Стивенс, Кирстен Флипкенс и Сабину Лисицки.
А затем резко закончила в 28 лет
После первой победы на турнире «Большого шлема» Бартоли взяла небольшую паузу для отдыха, затем выступила на паре турниров и внезапно заявила о завершении карьеры. Теннисистке тогда было 28 лет.
Причина завершения — травмы и усталость
Своё решение закончить Бартоли объясняла огромнм количеством проблем со здоровьем. «Я осуществила свою мечту, и она останется со мной навсегда, но моё тело отказало», – говорила Марион.
Уже на US Open Бартоли была комментатором
Следующий турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат США – Бартоли уже провела в качестве комментатора.
Француженка нашла себя в дизайне…
После спорта Марион работала в качестве дизайнера и разрабатывала коллекции для различных брендов, в том числе, и спортивных. Как-то Бартоли даже придумывала аксессуары для «Филадельфии» из НБА.
…и даже поступила в крутую школу
В 2015 году Бартоли даже начала получать образование в области дизайна: поступила в престижную школу Central Saint Martins, которую окончили такие знаменитые дизайнеры, как Александр Маккуин и Стелла Маккартни.
Параллельно Марион играла на выставочных турнирах
Бартоли участвовала в выставочных матчах, но не все из них удавалось доигрывать: где-то приходилось сниматься из-за травм.
В 2016-м Бартоли боролась с серьёзным вирусом и резко похудела…
Из-за неизвестной болезни теннисистка ничего не могла есть, кроме листьев салата и огурцов. Это спровоцировало резкую потерю веса. Бартоли прошла курс лечения в итальянской клинике и выздоровела.
…а после этого пробежала марафон в Нью-Йорке
Спустя всего лишь несколько месяцев Марион пробежала Нью-Йоркский марафон в пользу благотворительной организации Team for Kids.
Бартоли брала интервью прямо на корте
В теннисе Бартоли появлялась и в качестве репортёра: экс-теннисистка каждый год берёт интервью у спортсменов во время «Ролан Гаррос».
Марион реализовалась как жена и мама
В 2019 году Бартоли вышла замуж за бельгийского футболиста по имени Яхья Бумедьен, который на шесть лет её младше. В 2020 году Бартоли стала мамой – её дочь зовут Камилья.
Победить на Уимблдоне и исчезнуть. Куда пропала уникальная теннисистка Марион Бартоли
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