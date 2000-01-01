Как теннисистки тусили перед Уимблдоном?
Традиционная препати от WTA открывала турнир каждый год, пока не вмешались коронавирусные ограничения.
На теннисной препати раньше тусила Кейт Миддлтон…
Герцогиня Кембриджская Кэтрин ещё до замужества заглядывала на огонёк к теннисисткам и попадала в объективы камер.
…и даже Ричард Брэнсон
Мария Шарапова в компании миллиардера Ричарда Брэнсона – обычная картина для таких препати.
В приглашённых – принцы и принцессы
На вечеринки Уимблдона заглядывали даже монаршие особы: например, в 2009 году препати посетила принцесса Беатрис.
Маттек-Сэндс – икона стиля
Олимпийская чемпионка в миксте Бетани Маттек-Сэндс в 2011 году решила надеть на красную дорожку платье из теннисных мячей. Британка так пошумела с этим выходом, что его вспоминают до сих пор!
Бетани всегда старалась впечатлять своими нарядами.
И снова странный лук от Маттек-Сэндс: через год она удивила всех футуристичными очками и ярким цветом волос.
Шарапова на суперкаре с гонщиком «Формулы-1»
Мария Шарапова и гонщик Марк Уэббер как-то приехали на суперкаре от Porsche, амбассадорами которого они являлись.
Иванович целовали прямо на красной дорожке
Ане Иванович целуют руку прямо на красной дорожке за несколько месяцев до начала её романа с Бастианом Швайнштайгером.
Мороженое – обязательный атрибут вечеринки
Призёр Олимпиады Лора Робсон позировала на рекламном стенде с мороженым: сейчас по этой марке сходит с ума беременная Мария Шарапова.
Зонт на пати от настоящей британки
Британка Хитер Уотсон всегда старалась сделать выходы кретивными: на одной из вечеринок она появилась с зонтом, важным аксессуаром на Туманном Альбионе.
Серена и Винус всегда вместе
Сёстры Уильямс почти всегда появлялись на красной дорожке вместе.
Платья из мячей и танцы с королевской семьёй. Как раньше тусили перед Уимблдоном?
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