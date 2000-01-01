Навратилова побеждала на Уимблдоне аж в 47 лет! Самые известные рекордсмены турнира

Федерер, Навратилова и другие рекордсмены Уимблдона
Кто мощнее всех подал мяч, а кто сыграл самый длинный матч?
Самый молодой чемпион: Борис Беккер (мужской одиночный разряд)
В 1985 году Беккер выиграл соревнования в одиночном разряде в 17 лет и 227 дней.
Самая молодая чемпионка: Мартина Хингис (женский парный разряд)
На момент завоевания титула в 1996 году Мартина была в возрасте 15 лет и 282 дней.
Cамый возрастной чемпион: Гарднар Маллой (мужской парный разряд)
В 1957 году Маллой стал самым возрастным победителем Уимблдона: он выиграл парный турнир у мужчин вместе с Баджем Патти. Тогда Маллою было 43 года и 226 дней.
Самая возрастная чемпионка: Мартина Навратилова (микст-пары)
В 2003 году Навратилова взяла Уимблдон в миксте в паре с представителем Индии Леандером Паесом. Тогда Мартине было 46 лет и 264 дня.
Наибольшее число титулов в мужском одиночном разряде: Роджер Федерер
Легендарный швейцарец выигрывал Уимблдон восемь раз в своей карьере.
Наибольшее число титулов в женском одиночном разряде: Мартина Навратилова
На один титул больше у рекордсменки среди женщин: девять побед в одиночном разряде одержала Навратилова, ещё 11 спортсменка выиграла в парах.
Самый длинный матч: Иснер — Маю (11 часов 5 минут)
В 2010 году Иснер и Маю сражались в общей сложности более 11 часов, из которых более восьми часов занимал один решающий сет (138 геймов).
Самый длинный финал: Джокович — Федерер (4 часа 57 минут)
В финале 2019 года Новак и Роджер играли почти пять часов, победу одержал Джокович.
Самая мощная подача — Тэйлор Дент, Винус Уильямс
Дент в 2010-м подал со скоростью 238 км/ч, Уильямс-старшая в 2008-м осуществила подачу со скоростью 201 км/ч.
Наибольшее количество эйсов — Горан Иванишевич, Серена Уильямс
Иванишевич 212 раз подал навылет за один турнир, это случилось в 2001 году. Уильямс держит рекорд среди женщин с 2015-го: она сделала 80 эйсов за розыгрыш.
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