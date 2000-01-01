Навратилова побеждала на Уимблдоне аж в 47 лет! Самые известные рекордсмены турнира

Cамый возрастной чемпион: Гарднар Маллой (мужской парный разряд)

В 1957 году Маллой стал самым возрастным победителем Уимблдона: он выиграл парный турнир у мужчин вместе с Баджем Патти. Тогда Маллою было 43 года и 226 дней.