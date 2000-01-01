Семь ритуалов Рафы Надаля, которые помогают ему побеждать
Будь собранным, как Рафа перед матчем!
Зачем вообще Надалю соблюдать ритуалы?
Секрет прост. «Благодаря ритуалам я полностью сконцентрирован», – подчеркивал Рафа в интервью.
1. Принять холодный душ
Обязательный холодный душ открывает череду действий Рафы перед каждым матчем. Освежиться нужно приблизительно за 45 минут до игры – это даёт дополнительный прилив сил.
2. Высоко подпрыгнуть перед выходом на корт
Перед выходом на игру Надаль несколько раз подпрыгивает в подтрибунном помещении, поджав ноги в коленях. Однажды на Уимблдоне он выбрал неудачное место, ударился головой о балку – и проиграл Жилю Мюллеру.
3. Расставить бутылки в нужном порядке
Бутылки Надаля должны стоять логотипами к корту по диагонали и строго на одной линии. Сначала Надаль пьёт из одной бутылки, а затем — из другой. Выравнивать Рафа любит и носки – без этого игру не начнёт.
4. Не наступать на линии корта
Концентрации помогает и правило не наступать на линии корта. Рафа перешагивает их – и всегда только правой ногой.
5. Подготовка к подаче – отдельный ритуал
Перед подачей Рафа одной рукой отбивает мяч ракеткой, а другой сначала поправляет шорты, затем — футболку на левом плече, потом — на правом, касается носа, поправляет волосы за левым ухом, опять касается носа и поправляет волосы уже за правым ухом.
6. Возвращаться к задней линии после подачи
После того как Рафа берёт свою подачу, он возвращается к задней линии, чтобы там немного потоптаться.
7. Забег в конце матча
По завершении встречи Надаль бежит к сетке для рукопожатия с соперником. Именно бежит, а не идёт.
Залог побед Надаля – касания носа и чехарда с бутылками. Собрали 7 главных ритуалов Рафы
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