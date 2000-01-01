Как живёт Новак Джокович со своей женой?
Новак и Елена – яркая пара со своими причудами.
Новак и его супруга Елена начали встречаться ещё в далёком 2005 году.
Сейчас Елена является директором благотворительного фонда Novak Djokovic Foundation, у неё есть высшее образование в области управления бизнесом.
Елена поддерживает мужа на каждом турнире, однако в 2016 году во время Уимблдона она внезапно сорвалась в Эквадор – почувствовала, что совсем выгорела. Новак тогда проиграл без супруги и попросил её не уезжать посреди турниров.
В 2014 году у них родился сын Стефан, а в 2017-м – дочь Тара. Поженилась пара на острове Святого Стефана, так что имя сына – отнюдь не случайное.
Стефан Джокович – большой фанат тенниса, причём он сам захотел заниматься этим видом спорта. «Сейчас он поглощён теннисом», – отмечал Новак в одном из недавних интервью.
Страшно подумать, но кумиром Стефана был соперник отца – Рафаэль Надаль. Позже его любимчиком стал Карлос Алькарас. Джокович, кажется, не против. «Он подражает их игре, форхенду Надаля, эмоциям. Это замечательно», – говорил Новак.
Тару тоже приобщают к миру тенниса. Недавно на Уимблдоне Новак приводил своих детей к сёстрам Уильямс, и Стефан с Тарой брали у них автографы.
Новак и Елена несколько лет назад пришли к веганству. Причём Новак перешёл на такое радикальное питание раньше супруги. «Он первым стал веганом. Я была настоящим мясоедом и до сих пор очень люблю мясо, но не ем», – рассказывала Елена.
В 2019 году Елена удивила подписчиков, показав им своё замороженное грудное молоко. «К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику», – отметила Елена.
15 лет Новак Джокович жил в Монако, однако в декабре 2020-го перевёз семью в Испанию на виллу за $ 10 млн.
Как живут Новак Джокович и его жена Елена? Вместе отказались от мяса и переехали в Испанию
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