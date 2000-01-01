Как живут Новак Джокович и его жена Елена? Вместе отказались от мяса и переехали в Испанию

Новак и Елена несколько лет назад пришли к веганству. Причём Новак перешёл на такое радикальное питание раньше супруги. «Он первым стал веганом. Я была настоящим мясоедом и до сих пор очень люблю мясо, но не ем», – рассказывала Елена.