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Кто из уроженцев Москвы играл в финале Уимблдона?
Кто из уроженцев Москвы играл в финале Уимблдона?
Женщин в этом списке гораздо больше, чем мужчин.
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Ольга Морозова
Ольга Морозова
Советская теннисистка дважды побывала в финалах ТБШ: в 1974 году она сыграла матчи за титул на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
Марат Сафин
Марат Сафин
Уроженец Москвы Марат Сафин четыре раза играл в финалах ТБШ и выиграл два из этих матчей: в 2000-м – на US Open, в 2005-м – на Australian Open.
Динара Сафина
Динара Сафина
Сестра Марата тоже родилась в Москве. На её счету три финала ТБШ: в 2009-м на Australian Open и в 2008-м и 2009-м на «Ролан Гаррос» (титулов нет).
Анастасия Мыскина
Анастасия Мыскина
В 2004 году Мыскина сыграла в своём единственном финале ТБШ и выиграла его – это случилось на «Ролан Гаррос».
Елена Дементьева
Елена Дементьева
В этом же году дважды в финалах ТБШ играла уроженка Москвы Елена Дементьева: и на «Ролан Гаррос», и на US Open она осталась без главного трофея.
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
В 2010-м Вера Звонарёва два раза играла в финалах ТБШ: на Уимблдоне и на US Open. Побед, к сожалению, россиянка не добилась.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Из четырёх финалов ТБШ на данный момент Медведев выиграл только один – US Open в 2021 году.
Софья Кенин
Софья Кенин
Американская теннисистка родилась в Москве в 1998 году. В 2020-м Софья выиграла Australian Open и дошла до финала «Ролан Гаррос».
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина ныне представляет Казахстан. В 2022 году она вышла в финал Уимблдона.
Уроженка Москвы вышла в финал Уимблдона! В списке москвичей в финале ТБШ она уже девятая
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