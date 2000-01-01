Повторит ли Рыбакина успех Свёнтек? Уроженка Москвы стала 10-й «одношлемницей»

Елена Рыбакина стала 10-й «одношлемницей»
Даниил Медведев, Елена Рыбакина и другие действующие теннисисты, только по разу взявшие мэйджор.
Марат Сафин – о победе на Australian Open – 2005: «Ощутил огромное облегчение, когда выиграл свой 2-й «Шлем». Думал, что так и останусь парнем, который по ошибке взял ТБШ и больше ничего не достиг».
Среди действующих теннисистов 10 «одношлемников». Один «Шлем» – случайность или только начало? Кто ещё не взял свой второй титул на турнире «Большого шлема»?
Марин Чилич (Хорватия)
US Open – 2014
Лучшее место в карьере – 3-е (29 января 2018)
Лучшее место в карьере – 3-е (29 января 2018)
Елена Остапенко (Латвия)
«Ролан Гаррос» – 2017
Лучшее место в карьере – 5-е (19 марта 2018)
Лучшее место в карьере – 5-е (19 марта 2018)
Слоан Стивенс (США)
US Open – 2017
Лучшее место в карьере – 3-е (16 июля 2018)
Лучшее место в карьере – 3-е (16 июля 2018)
Бьянка Андрееску (Канада)
US Open – 2019
Лучшее место в карьере – 4-е (21 октября 2019)
Лучшее место в карьере – 4-е (21 октября 2019)
Софья Кенин (США)
Australian Open – 2020
Лучшее место в карьере – 4-е (9 марта 2020)
Лучшее место в карьере – 4-е (9 марта 2020)
Доминик Тим (Австрия)
US Open – 2020
Лучшее место в карьере – 3-е (2 марта 2020)
Лучшее место в карьере – 3-е (2 марта 2020)
Барбора Крейчикова (Чехия)
«Ролан Гаррос» – 2021
Лучшее место в карьере – 2-е (28 февраля 2022)
Лучшее место в карьере – 2-е (28 февраля 2022)
Эмма Радукану (Великобритания)
US Open – 2021
Лучшее место в карьере – 10-е (11 июля 2022)
Лучшее место в карьере – 10-е (11 июля 2022)
Даниил Медведев (Россия)
US Open – 2021
Лучшее место в карьере – 1-е (28 февраля 2022)
Лучшее место в карьере – 1-е (28 февраля 2022)
Елена Рыбакина (Казахстан)
Уимблдон – 2022
Лучшее место в карьере – 12-е (17 января 2022)
Лучшее место в карьере – 12-е (17 января 2022)
Повторит ли Елена успех Иги Свёнтек, которая в 2020-м выиграла «Ролан Гаррос», а спустя два года добилась в Париже такого же результата и избавилась от статуса «одношлемницы»?
Повторит ли Рыбакина успех Свёнтек? Уроженка Москвы стала 10-й «одношлемницей»
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