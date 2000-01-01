Что известно об отце ребёнка Марии Шараповой?
Связи с британскими монархами, продажи картин и неудачный брак.
Кто такой Алекс Гилкс?
Александр Гилкс родом из Великобритании, ему 43 года и он бизнесмен-аукционист. Также Гилкс является известным филантропом: он часто организовывал благотворительные вечера.
У жениха Шараповой есть связь с русской культурой…
Сам Гилкс получал образование в Итоне, а затем в Бристольском университете, где учил испанский и русский языки. Мама Александра преподавала в Оксфорде русский язык, а сам он бывал в России ещё до знакомства с Шараповой.
…и британской королевской семьёй
Учась в итонском колледже, Гилкс подружился с принцами Уильямом и Гарри. Какое-то время младший брат Алекса даже встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.
Где работал Гилкс?
После окончания университета Гилкс работал менеджером по международным коммуникациям Louis Vuitton в Париже, а затем аукционистом Phillips de Pury Company, после чего основал собственную фирму Paddle8.
Александр ранее был женат
До романа с Шараповой Гилкс уже был женат: в 2012 году его избранницей стала дизайнер Миша Нону. Брак продлился чуть более четырёх лет.
Когда завязались отношения с теннисисткой?
С Марией Шараповой Александр Гилкс начал встречаться ориентировочно в 2017 году. Впервые пару заметили в 2018-м в аэропорту Лос-Анджелеса.
С помолвки прошло уже полтора года
В декабре 2020-го пара объявила о помолвке, но Мария и Александр пока до сих пор не женаты.
В этом июле Шарапова родила ребёнка
В 2022 году Мария и Александр стали родителями: полмесяца они скрывали рождение первенца Теодора.
Алекс вместе с сыном родились в один месяц
У Теодора и его отца близко стоят дни рождения. Оба появились на свет в июле: Теодор – 1-го, Александр – 17-го.
Дружба с принцами и давняя любовь к России. Что известно об отце ребёнка Шараповой?
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