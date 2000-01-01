Проигрывал «Шлем» Сафину и обещал жениться на Клейстерс. Чем прославился Ллейтон Хьюитт?

Проигрыши Сафину и Федереру

Трофеев Хьюитт мог бы завоевать и больше. В родной Австралии в 2005 году он мог взять третий ТБШ в карьере, но помешал россиянин: Марат Сафин обыграл его в финале. Был проигрыш и в финале US Open Роджеру Федереру.