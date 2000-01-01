Проигрывал «Шлем» Сафину и обещал жениться на Клейстерс. Чем прославился Ллейтон Хьюитт?

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Новичок в Зале теннисной славы Ллейтон Хьюитт: чем известен австралиец?
Новичок в Зале теннисной славы Ллейтон Хьюитт: чем известен австралиец?
Он прославился не только на корте, но и за его пределами.
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Ллейтона не зря ввели в Зал славы
Ллейтона не зря ввели в Зал славы
У Хьюитта — большой послужной список в теннисе. Он дважды выигрывал турниры «Большого шлема» (Уимблдон и US Open), брал Итоговый и носил звание первой ракетки мира.
Мощные победы в Кубке Дэвиса
Мощные победы в Кубке Дэвиса
Вместе со сборной Австралии Хьюитт дважды выигрывал Кубок Дэвиса — в 1999-м и 2003-м. Во второй раз Хь.юитт на своих плечах затащил сборную в финал, совершив камбэк в матче с Роджером Федерером.
Проигрыши Сафину и Федереру
Проигрыши Сафину и Федереру
Трофеев Хьюитт мог бы завоевать и больше. В родной Австралии в 2005 году он мог взять третий ТБШ в карьере, но помешал россиянин: Марат Сафин обыграл его в финале. Был проигрыш и в финале US Open Роджеру Федереру.
Роман с Клейстерс почти дошёл до свадьбы
Роман с Клейстерс почти дошёл до свадьбы
Хьюитт прославился и за пределами корта. Он встречался с бельгийской теннисисткой Ким Клейстерс и даже был помолвлен с ней.
Но затем в жизнь Ллейтона ворвалась актриса
Но затем в жизнь Ллейтона ворвалась актриса
Но брак с известной теннисисткой не состоялся. Спустя три месяца после расставания Ллейтон сделал предложение своей новой девушке Ребекке Картрайт, актрисе. Ещё через пару месяцев состоялась и свадьба.
Хьюитт – многодетный отец
Хьюитт – многодетный отец
И у Хьюитта, и у Клейстерс теперь многодетные семьи: каждый растит по трое детей. Сын Ллейтона Круз пошёл по его стопам и занимается теннисом.
Сын австралийца уже успешен в теннисе
Сын австралийца уже успешен в теннисе
Круз Ллейтон Хьюитт – с пелёнок на корте. Он постоянно ездил вместе с отцом на турниры, а сейчас соревнуется сам: выиграл, например, в 12 лет юниорский чемпионат Австралии в своей возрастной категории.
Спортивную карьеру Хьюитт завершил в 2016 году, на своём 20-м по счёту Australian Open. После этого он стал капитаном сборной Австралии на Кубке Дэвиса.
Спортивную карьеру Хьюитт завершил в 2016 году, на своём 20-м по счёту Australian Open. После этого он стал капитаном сборной Австралии на Кубке Дэвиса.
Теперь он среди великих
Теперь он среди великих
В Зал теннисной славы, кстати, уже введены двое россиян – Евгений Кафельников и Марат Сафин. Обоих Хьюитт в своё время обыгрывал на корте.
Проигрывал «Шлем» Сафину и обещал жениться на Клейстерс. Чем прославился Ллейтон Хьюитт?
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