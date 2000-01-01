Как теннисисты встречались со звёздами шоу-бизнеса?
Димитров и Шерзингер провстречались пару лет, а вот Курникова и Иглесиас вместе больше 20.
Андре Агасси и Брук Шилдс
Перед тем как сойтись со Штеффи Граф, Андре Агасси был женат на знаменитой Брук Шилдс. Актриса была старше теннисиста на пять лет, их брак продлился всего два года.
Кейли Куоко и Райан Свитинг
Американский теннисист сделал предложение актрисе спустя всего три месяца отношений. Пара поженилась в 2013 году, а уже в 2015-м они решили развестись: тогда же Свитинг и завершил спортивную карьеру.
Энди Роддик и Бруклин Деккер
В 2009 году Роддик женился на актрисе Бруклин Деккер («Притворись моей женой», «Морской бой»). У пары подрастают двое сыновей – Хэнк и Стиви.
Ллейтон Хьюитт и Ребекка Картрайт
После романа с теннисисткой Ким Клейстерс Хьюитт начал встречаться с актрисой Бек Картрайт и стремительно на ней женился. Сейчас у пары трое детей.
Пит Сампрас и Бриджит Уилсон
С 2000 года Пит женат на актрисе Бриджит Уилсон («Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Свадебный переполох»). В браке родились двое детей, постепенно Уилсон прекратила сниматься.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас
Никто не думал, что роман Курниковой с известным певцом приведёт к серьёзным отношениям, но так и случилось: они вместе более 20 лет и стали родителями троих детей.
Григор Димитров и Николь Шерзингер
Теннисист и певица сошлись в 2015 году: на тот момент Шерзингер рассталась с Льюисом Хэмилтоном, а Димитров – с Марией Шараповой.
Сара Фостер и Томми Хаас
С 2010 года теннисист и актриса официально женаты. Фостер в основном прославилась благодаря сериалу «90210: Новое поколение».
Как теннисисты встречались со звёздами шоу-бизнеса? Парой Курникова-Иглесиас не обошлось
Читайте также
Как сейчас выглядит и что делает Моника Селеш?
Новичок в Зале славы Ллейтон Хьюитт: чем знаменит?
Что известно об отце ребёнка Марии Шараповой?
Все заработки чемпионки Уимблдона Рыбакиной
Елена Рыбакина стала 10-й «одношлемницей»
Шарапова намекнула на рождение ребёнка?
Самые красивые пары чемпионов Уимблдона
Кто из звёзд побывал на Уимблдоне?
Как Федерер стал королём Уимблдона?
Уроженцы Москвы в финалах турниров Большого шлема
Как живёт Новак Джокович со своей женой?
Кого уже успели оштрафовать на Уимблдоне?
7 странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля
Какие теннисисты стали рекордсменами Уимблдона?
Словесная дуэль Кирьоса и Циципаса на Уимблдоне
Почему клубника стала символом Уимблдона?