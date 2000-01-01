Как живёт секс-символ тенниса 90-х Габриэла Сабатини? В свои 52 выглядит просто шикарно!

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Как живёт секс-символ тенниса 90-х Габриэла Сабатини?
Как живёт секс-символ тенниса 90-х Габриэла Сабатини?
У неё всё еще достаточно энергии, чтобы жить на три страны.
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Сейчас Габриэле 52 года, свой последний турнир она провела в далеком 1996-м – 26 лет назад.
Сейчас Габриэле 52 года, свой последний турнир она провела в далеком 1996-м – 26 лет назад.
И по сей день теннисистка выглядит сногсшибательно – например, вот она на недавнем «Ролан Гаррос».
И по сей день теннисистка выглядит сногсшибательно – например, вот она на недавнем «Ролан Гаррос».
Габриэла не расстаётся со спортом: проводит велотренировки, играет в теннис и регулярно ходит в спортзал.
Габриэла не расстаётся со спортом: проводит велотренировки, играет в теннис и регулярно ходит в спортзал.
После спортивной карьеры Сабатини преуспела в бизнесе: ещё будучи в спорте, она подписала контракт с парфюмерной компанией и стала выпускать именные духи. Парфюм Gabriela Sabatini выпускается до сих пор.
После спортивной карьеры Сабатини преуспела в бизнесе: ещё будучи в спорте, она подписала контракт с парфюмерной компанией и стала выпускать именные духи. Парфюм Gabriela Sabatini выпускается до сих пор.
В 2006 году Сабатини была введена в Международный зал теннисной славы. Она стала первой аргентинкой, которая удостоилась такой чести.
В 2006 году Сабатини была введена в Международный зал теннисной славы. Она стала первой аргентинкой, которая удостоилась такой чести.
Выставочные матчи и турниры легенд: теннис остаётся в жизни Габриэлы, пусть она и закончила с профессиональным спортом в 26 лет.
Выставочные матчи и турниры легенд: теннис остаётся в жизни Габриэлы, пусть она и закончила с профессиональным спортом в 26 лет.
Сейчас жизнь Габриэлы проходит на три страны: она много времени проводит в Буэнос-Айресе (Аргентина), во Флориде (США) и в Швейцарии.
Сейчас жизнь Габриэлы проходит на три страны: она много времени проводит в Буэнос-Айресе (Аргентина), во Флориде (США) и в Швейцарии.
Детей у Габриэлы нет, зато большую славу получила её племянница: Ориана Сабатини – известная актриса и певица, а также девушка известного аргентинского футболиста Пауло Дибалы.
Детей у Габриэлы нет, зато большую славу получила её племянница: Ориана Сабатини – известная актриса и певица, а также девушка известного аргентинского футболиста Пауло Дибалы.
В 2018 году Габриэла побывала в России на матчах чемпионата мира по футболу. В Петербурге она увидела матч Аргентина – Нигерия, после которого дружина Лео Месси вышла в плей-офф.
В 2018 году Габриэла побывала в России на матчах чемпионата мира по футболу. В Петербурге она увидела матч Аргентина – Нигерия, после которого дружина Лео Месси вышла в плей-офф.
Как живёт секс-символ тенниса 90-х Габриэла Сабатини? В свои 52 выглядит просто шикарно!
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