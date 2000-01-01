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Как известные теннисистки провели летний отпуск?
Как известные теннисистки провели летний отпуск?
Множество фото из райских местечек.
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Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
На пляж в 6 утра — почему бы и нет?
Анна Калинская
Анна Калинская
В своих соцсетях Анна показала вечерний выход в шикарном летнем наряде.
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
В июле Анастасия была на Миконосе.
Ана Иванович
Ана Иванович
У Иванович отпуск может быть круглый год — недавно она тоже выбиралась погреться на песке.
Паула Бадоса
Паула Бадоса
Четвёртая ракетка мира решила отдохнуть на Санторини.
Арина Соболенко
Арина Соболенко
И ещё одна теннисистка выбрала пляжный отдых.
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье же решила поделиться снимками с Женевского озера.
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Белинда тоже проводит время в Швейцарии на берегу Женевского озера.
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
Многократная победительница турниров WTA перезаряжает батарейки на солнышке.
Симона Халеп
Симона Халеп
После полуфинала Уимблдона перезагрузилась и Симона Халеп. Скоро снова на корт!
Павлюченкова — на Миконосе, Бадоса — на Санторини. Красотки-теннисистки загорают в отпуске
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