Как быть первой и потерять всё? Аранча Санчес-Викарио многие годы живёт под страхом тюрьмы

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Как сейчас выглядит и что делает Аранча Санчес-Викарио?
Как сейчас выглядит и что делает Аранча Санчес-Викарио?
Она была первой ракеткой мира, а сейчас имеет реальные шансы сесть в тюрьму.
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Санчес котировалась наравне с Граф и Селеш
Санчес котировалась наравне с Граф и Селеш
Санчес-Викарио начала с победы на «Ролан Гаррос» в 17 лет, а затем выиграла ещё 13 турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Она по праву была одной из главных звёзд тенниса 90-х.
И сколотила неплохое состояние
И сколотила неплохое состояние
Спортивную карьеру Аранча завершила в 2002 году, за это время она заработала почти $ 17 млн только в качестве призовых.
Пыталась скрыться от налогов ещё во время карьеры
Пыталась скрыться от налогов ещё во время карьеры
Ещё во время выступлений Санчес рассказывала, что живет в Андорре, поскольку там хорошие налоговые ставки, но это не уберегло её от преследования: испанская налоговая служба после суда потребовала от теннисистки $ 5 млн.
Суды, банкротство, ссора с отцом
Суды, банкротство, ссора с отцом
Долг потихоньку вырос до $ 7 млн, затем в дело вошёл Банк Люксембурга, где Аранча хранила сбережения. В 2012 году теннисистка жаловалась, что её состояния больше нет, и обвиняла во всём своего отца – но долгие тяжбы закончились мирным соглашением.
Муж Аранчи оказался мошенником
Муж Аранчи оказался мошенником
Роковое замужество привело теннисистку к тотальному краху: бизнесмен Хосеп Сантакана оказался альфонсом и мошенником, который ещё и изменял Аранче. Этим браком Сантакана хотел поправить финансовое положение и закрыть свои долги.
Чем занимается Аранча сейчас?
Чем занимается Аранча сейчас?
Прокуратура Барселоны возобновила дело Санчес о махинациях в 2021 году. Аранча обвиняет во всём мужа, поскольку он управлял её финансами после смерти отца. Также Сантакана забрал все её трофеи – а сам бывший муж якобы не знает, где кубки.
Суд по неуплате налогов продолжается
Суд по неуплате налогов продолжается
Судебное разбирательство всё ещё продолжается: летом 2022 года испанская пресса писала о том, что дату заседания всё никак не могут назначить. Сейчас Аранче 50, и последние лет 20 она потратила на различные суды.
Аранчу можно увидеть на различных ивентах…
Аранчу можно увидеть на различных ивентах…
Пока судебные тяжбы всё продолжаются, Аранча ездит по миру и участвует в различных мероприятиях. К примеру, пару месяцев назад она поучаствовала в матче по случаю коллаборации брендов Veronica Beard и L'Etoile Sport в Нью-Йорке.
… и в медийном поле тоже
… и в медийном поле тоже
Иногда Санчес появляется и в публичном поле: ей, например, не понравилось, как её изобразили в фильме «Король Ричард». «Тот момент, когда меня выставляют злодейкой при счёте 2:6, 1:3, совершенно неправильный», – подчёркивала Аранча.
Но реальный срок всё ещё очень близко
Но реальный срок всё ещё очень близко
При этом над Аранчей всё ещё висит перспектива тюремного срока. Если именно её признают виновной во всех финансовых махинациях, а не её бывшего супруга, то теннисистке грозит четыре года за решёткой. Но до конца истории ещё далеко.
Как быть первой и потерять всё? Аранча Санчес-Викарио многие годы живёт под страхом тюрьмы
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