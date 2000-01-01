Как быть первой и потерять всё? Аранча Санчес-Викарио многие годы живёт под страхом тюрьмы

Но реальный срок всё ещё очень близко

При этом над Аранчей всё ещё висит перспектива тюремного срока. Если именно её признают виновной во всех финансовых махинациях, а не её бывшего супруга, то теннисистке грозит четыре года за решёткой. Но до конца истории ещё далеко.