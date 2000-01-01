Добилась всего и оборвала карьеру в 25. Как сейчас выглядит и чем занимается Жюстин Энен

Вышла замуж во второй раз и дважды стала мамой

Первый брак Жюстин случился ещё во время спортивной карьеры и оказался неудачным. Во второй раз Энен вышла замуж за Бенуа Бертуццо, родила дочь Лали и сына Виктора.