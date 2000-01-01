Добилась всего и оборвала карьеру в 25. Как сейчас выглядит и чем занимается Жюстин Энен

Как сейчас выглядит Жюстин Энен
Она решила уйти, будучи первой ракеткой мира, потому что просто устала от спорта.
С чем Энен уходила из тенниса?
Семь побед на турнирах «Большого шлема», больше ста недель на вершине рейтинга WTA – с таким багажом Жюстин Энен уходила из спорта. Её заявление шокировало публику: девушке было всего 25 лет.
Почему решилась бросить дело жизни в 25?
В 2008-м Энен потеряла всяческую мотивацию в спорте. Она занималась теннисом с пяти лет, поэтому к 25 годам уже как будто прожила несколько жизней и хотела найти себя вне спорта.
Возвращение №1: неудача на Уимблдоне
Вдохновившись примером Федерера, Энен вернулась в тур, чтобы закрыть гештальт – выиграть так и не покорившийся Уимблдон. К турниру Жюстин подошла в неплохой форме, но в четвертом круге получила травму локтя и проиграла.
Возвращение №2: травма дала о себе знать
В 2011-м Энен оправилась от травмы и решила предпринять ещё один камбэк, но здоровье не дало играть ей в полную силу. Теперь уже пришлось завершать карьеру окончательно.
Энен стала теннисным ТВ-экспертом
Теннис не ушёл из жизни Жюстин насовсем: она посещает крупные турниры, выступает экспертом и комментирует матчи на ТВ.
Вышла замуж во второй раз и дважды стала мамой
Первый брак Жюстин случился ещё во время спортивной карьеры и оказался неудачным. Во второй раз Энен вышла замуж за Бенуа Бертуццо, родила дочь Лали и сына Виктора.
Поработала послом доброй воли ЮНИСЕФ
И после завершения карьеры Энен активно занималась благотворительностью. Во время первого перерыва Жюстин носила звание посла доброй воли от Бельгии, работала со своим фондом помощи детям, больным раком.
Открыла собственную теннисную академию…
К концу карьеры Энен открыла в Бельгии собственную академию, школа функционирует до сих пор. В ней, например, успела потренироваться Элина Свитолина.
…и попробовала себя в качестве тренера
Зимой 2015 года Энен лично поработала со Свитолиной в качестве тренера. Сотрудничество было непродолжительным, и основным тренером спортсменки Энен так и не стала.
Как выглядит Жюстин сейчас?
В 2022-м Жюстин исполнилось 40 лет. Она по-прежнему находится в хорошей форме, реализует себя как мама и даёт экспертные комментарии.
Добилась всего и оборвала карьеру в 25. Как сейчас выглядит и чем занимается Жюстин Энен
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