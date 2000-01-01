Трижды завершала карьеру. Как сейчас выглядит легендарная Ким Клейстерс

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Чем сейчас занимается и как выглядит Ким Клейстерс
Чем сейчас занимается и как выглядит Ким Клейстерс
Весной она окончательно распрощалась с большим теннисом.
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Клейстерс трижды завершала карьеру
Клейстерс трижды завершала карьеру
Ким вешала ракетку на гвоздь три раза: в 2007-м, 2012-м и 2021-м.
Теперь она участвует в выставочных турнирах
Теперь она участвует в выставочных турнирах
С этого года Ким больше не выступает на официальных турнирах, но участвовала, например, в Уимблдоне для ветеранов тенниса. Пару ей составила Мартина Хингис.
Теперь Ким ждет выставочный матч в паре с Энди Роддиком, его запланировали в рамках недели болельщиков US Open.
Теперь Ким ждет выставочный матч в паре с Энди Роддиком, его запланировали в рамках недели болельщиков US Open.
Теперь приоритет Клейстерс – семья
Теперь приоритет Клейстерс – семья
Ким активно занимается воспитанием троих детей – дочери Джадды, сыновей Джека и Блейка. «Я прекрасно понимаю, что для моего тенниса лучше всего играть 15 турниров в год, но это невозможно с графиком моей семьи», – отмечала Клейстерс.
Окончательный переезд в США
Окончательный переезд в США
Уже пару лет как Клейстерс переехала с мужем и детьми в США. Недавно бельгийские СМИ писали, что Ким озаботилась продажей дома в бельгийском городе Бре.
Закрыла свою академию после восьми лет работы
Закрыла свою академию после восьми лет работы
Летом 2022-го Ким пришлось закрыть свою теннисную академию в Бельгии после комплексной финансовой проверки.
Ким не прочь тренировать сама
Ким не прочь тренировать сама
Недавно она заявила, что хотела бы поработать с Эммой Радукану и Амандой Анисимовой.
Мир тенниса с Клейстерс навсегда
Мир тенниса с Клейстерс навсегда
Мир большого тенниса не отпускает Ким: она активно следит за событиями в туре и реагирует на инфоповоды в соцсетях. Возможно, Клейстерс реализует себя и как эксперт.
Трижды завершала карьеру. Как сейчас выглядит легендарная Ким Клейстерс
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