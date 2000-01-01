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Призовые звёзд тенниса на US Open — 2022
Призовые звёзд тенниса на US Open — 2022
Сколько получит Даниил Медведев, если защитит титул
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Общий призовой фонд
Общий призовой фонд
2019 – $ 57,24 млн
2020 – $ 53,4 млн
2021 – $ 57,5 млн
2022 – $ 60,1 млн
1-й круг
1-й круг
2019 – $ 58 тыс.
2020 – $ 61 тыс.
2021 – $ 75 тыс.
2022 – $ 80 тыс.
2-й круг
2-й круг
2019 – $ 100 тыс.
2020 – $ 100 тыс.
2021 – $ 115 тыс.
2022 – $ 121 тыс.
3-й круг
3-й круг
2019 – $ 163 тыс.
2020 – $ 163 тыс.
2021 – $ 180 тыс.
2022 – $ 188 тыс.
4-й круг
4-й круг
2019 – $ 280 тыс.
2020 – $ 250 тыс.
2021 – $ 265 тыс.
2022 – $ 278 тыс.
1/4 финала
1/4 финала
2019 – $ 500 тыс.
2020 – $ 425 тыс.
2021 – $ 425 тыс.
2022 – $ 445 тыс.
1/2 финала
1/2 финала
2019 – $ 960 тыс.
2020 – $ 800 тыс.
2021 – $ 675 тыс.
2022 – $ 705 тыс.
Финал
Финал
2019 – $ 1,9 млн
2020 – $ 1,5 млн
2021 – $ 1,25 млн
2022 – $ 1,3 млн
Титул
Титул
2019 – $ 3,85 млн
2020 – $ 3 млн
2021 – $ 2,5 млн
2022 – $ 2,6 млн
$ 2,6 млн получит Медведев, если защитит титул! Полный расклад призовых US Open по кругам
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