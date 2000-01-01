Серена Уильямс – главная теннисная модница
На последнем турнире в карьере продумала образ до мельчайших деталей.
Для последнего турнира в карьере Серена приготовила особенное платье. На юбке специально сделали шесть слоев ткани – в честь шести побед Уильямс на US Open в одиночном разряде.
Кроссовки Серены украшены четырьмя сотнями бриллиантов.
На Australian Open — 2021 Серена удивила интересным комбинезоном, вдохновлённым лёгкоатлеткой Флоренс Гриффит-Джойнер: «Она постоянно меняла стиль и выбирала удивительные наряды. Мы с дизайнерами взяли её за образец».
В 2019-м в Австралии Серену высмеяли за бирюзовый костюм: некоторые болельщики сравнили её наряд с пакетом для мусора.
В 2018-м Серена впечатлила костюмом кошки на «Ролан Гаррос». «Все мамы, которым было нелегко восстановиться после беременности и родов, — смотрите! Если я так могу, то и вы сможете», – писала она.
В 2014-м Уильямс вышла на корт в Австралии в розовом пиджаке. Но сами матчи в нём не играла – всё-таки такой крой сковывает движения.
А вот леопардовый принт на розовом платье хорошо играть в теннис не мешает: в таком платье Серена играла на US Open в 2014-м и взяла титул.
В нулевые Серена вообще не стеснялась ничего. На US Open — 2004 у неё было сразу несколько шокирующих нарядов.
Выйти на корт в короткой джинсовой юбке – почему бы и нет?
Даже на строгом Уимблдоне Серена старалась выделиться: на разминку перед матчем в 2009 году она вышла в белом тренче.
Уильямс выбрала особое платье для последнего турнира. Чем Серена удивляла раньше
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