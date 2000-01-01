Дочка Серены Уильямс растёт копией своей мамы!
Уже сделала знаменитую причёску и берет уроки игры в теннис.
На трибунах у Серены – серьёзная поддержка
Маленькая Олимпия – главная болельщица мамы на прощальном US Open.
Олимпия скопировала победный стиль мамы
У малышки сейчас та же причёска, что и у мамы в молодости: с ней Серена впервые выиграла US Open в 1999-м.
Свой последний «Шлем» Серена взяла до рождения дочери
В 2017 году Уильямс победила на Australian Open. В тот момент она уже была беременна Олимпией: девочка родилась в сентябре того же года.
Роды были очень трудными
Спортсменке пришлось пережить кесарево сечение, а на следующий день после родов к Серене вернулась лёгочная эмболия. Пришлось пережить внеочередную операцию, следующие недели Уильямс не вставала с кровати.
Серена уже приобщает малышку к теннису
Олимпия с пелёнок учится играть в теннис. Причём посещает уроки со специально нанятым тренером, а не занимается у мамы.
Но Олимпия не хочет, чтобы мама играла
Дочь Серены поддержала её решение о завершении карьеры. «Олимпии не нравится, когда я играю в теннис. Это меня огорчает, тревожит моё сердце. Тяжело полностью посвятить себя делу, когда твоя плоть и кровь против», – сказала Уильямс.
У Олимпии неслучайно такое имя
Серена Уильямс – многократная победительница Олимпиад. Трижды она брала золото в парном разряде и один раз – в женском одиночном.
Дочка может и не пойти по стопам матери
Что выберет Олимпия в будущем, ещё неизвестно. Помимо тенниса, Олимпия любит играть на фортепиано, так что вполне может построить музыкальную карьеру.
«Олимпии не нравится, когда я играю в теннис». Дочка Серены растёт копией легендарной мамы
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