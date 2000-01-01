Как поддержка трибун может помочь Серене выиграть 24-й «Шлем»?
Тяжело играть против легенды, за которую болеет вся арена.
Серена идёт дальше
На своём прощальном турнире Серена Уильямс преодолела уже два круга, хотя многие думали, что американка вылетит ещё в первом. Но невероятная поддержка болельщиков и внутренняя сила помогают легенде идти дальше.
«Лучшая на все времена»
После победы Уильямс над второй ракеткой мира на стадионе появились надписи «Greatest of all time».
Все трибуны – за Уильямс
«На корте всё равно было тяжело. Я знала, что меня ждёт, но никогда с таким не сталкивалась. Они не то что болели против меня – просто очень хотели, чтобы Серена победила», – отметила Анетт Контавейт после матча.
Матчи Серены бьют рекорды посещаемости
Встреча с Данкой Ковинич собрала на трибунах 29 402 зрителя, а матч с Анетт Контавейт – ещё больше, 29 959 зрителей.
Звёзды спорта и Голливуда за Серену
На прощальных матчах Уильямс огромное количество звёзд – например, оба матча посетил Тайгер Вудс.
Майк Тайсон тоже не мог пропустить такое событие…
…как и модели Белла и Джиджи Хадид…
…и актриса Зендэя.
Кто следующая жертва?
Следующей соперницей Серены на US Open станет Айла Томлянович. Выдержит ли австралийская спортсменка такой напор трибун на арене Артура Эша?
«Они очень хотели, чтобы Серена победила». Фанаты помогут Уильямс выиграть US Open
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