23 «Шлема» — это ещё не всё! С какими рекордами закончила карьеру Серена Уильямс

23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс
Знаменитая американка провела последний матч на US Open и оставила огромное спортивное наследство.
В третьем круге US Open – 2022 Серена Уильямс проиграла Айле Томлянович и завершила свою великую карьеру. Сколько же рекордов она установила?
23 «Шлема»
Серена долго гналась за рекордом австралийки Маргарет Корт, у которой 24 «Шлема» в карьере, но так и не смогла. Но и 23 «Шлема» Серены внушают уважение – это второй результат в истории тенниса.
3 «Карьерных шлема»
Серена минимум по три раза за карьеру выиграла каждый из «Шлемов». Также три «Карьерных шлема» у Маргарет Корт. Больше только у Штеффи Граф – четыре.
Australian Open – 7 титулов
Уильямс побеждала в Австралии семь раз – в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 годах. Больше титулов здесь только у австралийки Маргарет Корт – 11.
«Ролан Гаррос» — 3 титула
Серена победила в Париже трижды – в 2002, 2013 и 2015 годах. Рекорд здесь принадлежит американке Крис Эверт – семь титулов.
Уимблдон – 7 титулов
Американка побеждала на траве Уимблдона семь раз – в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 годах. Рекордсменкой здесь является Мартина Навратилова – девять.
US Open – 6 титулов
На домашнем «Шлеме» Серена побеждала шесть раз – в 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 годах. Это рекорд Открытой эры. Столько же побеждала в США Крис Эверт.
367 победных матчей на «Шлемах»
Рекорд женского тенниса. Ближайшие преследовательницы – Навратилова (306), Эверт (299), Граф (278), Винус Уильямс (271). Больше в теннисе выигрывал только Федерер – 369.
108 победных матчей на US Open
Рекорд турнира среди мужчин и женщин. После Серены идут Крис Эверт (101), Джимми Коннорс (98), Мартина Навратилова, Роджер Федерер (по 89).
39 «Шлемов» в трёх разрядах
Помимо 23 титулов на «Шлемах», в одиночке Серена ещё 14 раз побеждала в паре с сестрой Винус, два раза собрав «Карьерный шлем» в паре, и ещё дважды победила в миксте.
319 недель во главе рейтинга
Серена входит в пятёрку тех, кто был первой ракеткой 300 и более недель: Граф – 377, Джокович – 373, Навратилова – 332, С. Уильямс – 319, Федерер – 310.
4-кратная олимпийская чемпионка
Рекорд в теннисе, который Серена делит с сестрой Винус. Серена выиграла в Сиднее-2000, Пекине-2008, Лондоне-2012 в паре с сестрой, а также победила в Лондоне в одиночке.
23 «Шлема» — это ещё не всё! С какими рекордами закончила карьеру Серена Уильямс
Читайте также
Надаль разбил себе нос ракеткой на US Open
Как трибуны помогут Уильямс выиграть US Open
Дочка Серены растёт копией легендарной мамы
Самые нашумевшие платья Серены Уильямс
Призовые звёзд тенниса на US Open — 2022
Кто из звёзд тенниса вошёл в историю US Open
Что делает Эшли Барти после ухода из тенниса
Куда пропала чемпионка US Open Флавия Пеннетта
Возмутительные скандалы Серены Уильямс на US Open
Как звёзды тенниса воспитывают детей
Как сейчас выглядит 38-летняя Ким Клейстерс
Кто из звёзд тенниса менял спортивную моду
Как сейчас выглядит знаменитая Жюстин Энен
Кто входит в команду теннисиста Даниила Медведева
Как живет Аранча Санчес-Викарио в постоянных судах
Самые уродливые трофеи в мировом спорте