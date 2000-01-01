Как Серену Уильямс провожали в её последнем матче?
Огромное количество звёзд, сумасшедшая поддержка и слёзы счастья.
Сказка Серены на US Open подошла к концу. В третьем круге Уильямс проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович.
После поражения Уильямс не могла сдержать слёз: «Началось всё с родителей. И они заслуживают всё. Я очень им благодарна. Боже мой. Это слёзы счастья, наверное, я не знаю».
Стадион Артура Эша был переполнен в очередной раз: последние матчи Серены били рекорды посещаемости раз за разом.
«Greatest of all time», — горело на экранах вокруг арены, а болельщики сидели на трибунах со схожими плакатами.
Муж Серены Алексис Оганян в этот раз был без дочки Олимпии, но в футболке с её изображением.
Режиссёр Спайк Ли посетил все матчи Серены на этом US Open и не скрывал своих эмоций на трибунах.
Легенду женского тенниса провожала и другая легенда — Билли Джин Кинг.
Достижения Серены сложно будет превзойти. За свою карьеру Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» и стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой. $ 94 млн она заработала одними только призовыми.
Может ли Уильямс вернуться? На вопрос о возвращении она ответила очень туманно: «Нет, не думаю. Но никогда не знаешь. Не знаю».
«Это слёзы счастья, наверное». Как Серена прощалась с теннисом в своём последнем матче
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