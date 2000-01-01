Чем сейчас занимается дель Потро? Отец растратил его состояние, но Хуан-Мартин не унывает

Затем теннисист снялся с турнира в Рио

Теперь дель Потро вряд ли вернётся в теннис. Проблемы с коленом слишком сильные, чтобы снова заиграть на высоком уровне. Травму Хуан-Мартин получил ещё в 2018 году на «Мастерсе» в Шанхае, после чего перенёс несколько операций.