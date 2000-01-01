Хачанов — 10-й россиянин в полуфинале «Шлема»! Кто ещё из наших попадал в четвёрку лучших

Куда пропал и чем занимается аргентинец дель Потро

Сколько заработал Даниил Медведев за последний год

Кому проигрывал Даниил Медведев за последний год

Главный шоумен тура Ник Кирьос достался Медведеву

Сколько заработала Серена перед уходом на пенсию

Как Серену Уильямс провожали в последнем матче

23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс

Надаль разбил себе нос ракеткой на US Open

Как трибуны помогут Уильямс выиграть US Open

Дочка Серены растёт копией легендарной мамы

Самые нашумевшие платья Серены Уильямс

Призовые звёзд тенниса на US Open — 2022

Кто из звёзд тенниса вошёл в историю US Open

Что делает Эшли Барти после ухода из тенниса

Куда пропала чемпионка US Open Флавия Пеннетта

Возмутительные скандалы Серены Уильямс на US Open