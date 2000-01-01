10 россиян в полуфиналах ТБШ
Карен Хачанов впервые попал в четвёрку лучших на мэйджорах. А кто ещё из россиян добирался до этой стадии?
Карен Хачанов победил Ника Кирьоса в 1/4 финала US Open – 2022 и впервые в карьере пробился в полуфинал ТБШ. Он стал десятым отечественным теннисистом в четвёрке лучших на мэйджоре.
Александр Метревели
Australian Open – 1/2 финала (1972)
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (1972)
Уимблдон – финал (1973)
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (1972)
Уимблдон – финал (1973)
Андрей Чесноков
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (1989)
Александр Волков
US Open – 1/2 финала (1993)
Евгений Кафельников
Australian Open – титул (1999), финал (2000)
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (1995), титул (1996)
US Open – 1/2 финала (1999, 2001)
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (1995), титул (1996)
US Open – 1/2 финала (1999, 2001)
Марат Сафин
Australian Open – финал (2002, 2004), титул (2005)
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (2002)
Уимблдон – 1/2 финала (2008)
US Open – титул (2000), 1/2 финала (2001)
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (2002)
Уимблдон – 1/2 финала (2008)
US Open – титул (2000), 1/2 финала (2001)
Николай Давыденко
«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (2005, 2007)
US Open – 1/2 финала (2006, 2007)
US Open – 1/2 финала (2006, 2007)
Михаил Южный
US Open – 1/2 финала (2006, 2010)
Даниил Медведев
Australian Open – финал (2021, 2022)
US Open – финал (2019), 1/2 финала (2020), титул (2021)
US Open – финал (2019), 1/2 финала (2020), титул (2021)
Аслан Карацев
Australian Open – 1/2 финала (2021)
Карен Хачанов
US Open – пока 1/2 финала (2022)
Хачанов — 10-й россиянин в полуфинале «Шлема»! Кто ещё из наших попадал в четвёрку лучших
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