Чем известен Каспер Рууд?
Хачанов ещё не побеждал лучшего теннисиста Норвегии.
Лучшей теннисист Норвегии за все времена
Касперу Рууду – 23, его отец – один из лучших теннисистов Норвегии Кристиан Рууд. Но сыну уже удалось превзойти отца: Рууд-старший не поднимался в рейтинге ATP выше 39-го места.
Рууд с детства любит Надаля…
Кумиром Каспера с детства был Рафаэль Надаль, Рууд даже тренировался в академии испанца на Мальорке.
И уже смог сыграть против кумира в финале ТБШ
В этом году Рууду удалось выйти в финал «Ролан Гаррос», пока это его наивысшее достижение на турнирах «Большого шлема». В финале он играл как раз против Надаля.
Рууд только начинает покорять крупные турниры
На других турнирах «Большого шлема» Каспер не столь успешен: лучший результат на Australian Open – выход в четвёртый круг, на Уимблдоне – во второй.
Каспер обожает играть на грунте
В копилке у Рууда пока девять титулов ATP, большую часть турниров он выиграл на грунте. В 2022-м Каспер взял три титула: в Гштааде, Женеве и Буэнос-Айресе.
Гольф любит не меньше, чем теннис
Страстью Рууда, помимо тенниса, является ещё и гольф. Он ведёт отдельный аккаунт в соцсетях об этом виде спорта.
И даже смотрит НХЛ
Также Каспер, или «Дружелюбное привидение», как его ласково называет кое-кто в туре по аналогии с известным мультфильмом, активно смотрит хоккей: в НХЛ он болеет за «Тампу».
Скоро норвежец может стать номером один
После US Open Рууд может стать первой ракеткой мира. Он уже обеспечил себе место в топ-3. Для топ-1 необходимо обыграть Хачанова и попытаться превзойти Карлоса Алькараса.
Как раньше играли Рууд и Хачанов?
Друг с другом Рууд и Хачанов играли один раз (2020 год, Рим), и тогда победу одержал норвежец: 6:3, 3:6, 6:1. Сегодня Карен попробует восстановить равенство в противостоянии.
«Дружелюбное привидение». Чем известен норвежец Каспер Рууд — соперник Хачанова на US Open
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