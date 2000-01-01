Любовь Шараповой, танец с Курниковой, прорыв Алькараса. Чем знаменит Хуан-Карлос Ферреро

Статус первой ракетки мира и триумф на ТБШ

В 2003 году Хуан-Карлос Ферреро был на пике: он выиграл «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и к сентябрю стал первой ракеткой мира. Восемь недель ему удалось продержаться на вершине.