Сколько заработал Карлос Алькарас за последний год
Считаем все деньги триумфатора US Open и первой ракетки мира.
19-летний Карлос Алькарас стал триумфатором US Open – 2022 и одновременно с главным трофеем турнира завоевал и звание первой ракетки мира.
За свой успех в Нью-Йорке испанец получил чек на $ 2,6 млн. Это на $ 100 тыс. больше, чем заработал Даниил Медведев здесь же год назад.
Карлос Алькарас является лидером сезона по призовым. В одиночном разряде он заработал $ 7 364 216. У его ближайшего преследователя – Надаля — $ 6,7 млн.
В общей сложности за карьеру на корте Карлос заработал $ 9 119 045.
В свои 19 лет Карлос зарабатывает уже не только на корте, но и за его пределами благодаря спонсорским и рекламным контрактам.
По данным «Форбс», ещё до своего триумфа на US Open он заработал за год $ 10,9 млн. Из них на корте – $ 5,9 млн, а ещё $ 5 млн – за пределами.
Эти $ 10,9 млн позволили испанцу ворваться в топ-6 богатейших теннисистов мира. Он оставил позади себя Каспера Рууда, Стефаноса Циципаса, Александра Зверева и многих других.
Топ-3 лидеров по доходам за год:
1. Федерер – $ 90,6 млн (0,6 + 90)
2. Джокович – $ 38 млн (8 + 30)
3. Надаль – $ 27 млн (4 + 23)
2. Джокович – $ 38 млн (8 + 30)
3. Надаль – $ 27 млн (4 + 23)
Места с 4-го по 6-е:
4. Нисикори – $ 26 млн (1 + 25)
5. Медведев – $ 13,9 млн (5,9 + 8)
6. Алькарас – $ 10,9 млн (5,9 + 5)
5. Медведев – $ 13,9 млн (5,9 + 8)
6. Алькарас – $ 10,9 млн (5,9 + 5)
Спонсоры разглядели потенциал юного испанца. За последние восемь месяцев Алькарас подписал контракты с Rolex, брендом по уходу за кожей ISDIN, производителем мяса ElPozo Alimentación и BMW.
19-летний Алькарас ворвался в топ-6 богатейших теннисистов мира. Сколько же он заработал?
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