Сколько Роджер заработал за 2022 год и всю карьеру?
Считаем деньги 20-кратного!
0 — столько матчей за сезон
Федерер не играл год — «баранка» от Хуберта Хуркача на Уимблдоне-2021 стала последним результатом на корте. Но даже не появляясь на турнирах, он всё ещё лучший по заработкам в теннисе — выручают спонсоры.
Спонсоры Федерера
Уже у экс-теннисиста есть долгосрочные контракты с дюжиной брендов: Credit Suisse, Lindt, Barilla, Mercedes, Rolex. В 2018-м он покинул Nike, где получил $ 150 млн за 20 лет, и подписал контракт с Uniqlo — что стоило японцам $ 300 млн за 10 лет.
Рекорд Роджера
Любим спонсорами Роджер был всегда. Именно они, а не призовые, приносят основные дивиденды. $ 106 млн в 2020-м — пока его рекорд. Он стал самым богатым спортсменом в мире, но уступил бизнесвумен Кайли Дженнер и рэперу Канье Уэсту.
Призовые — и тут Федерер не первый в теннисе
Швейцарец заработал на корте $ 131 млн призовых c 1998-го — как зашёл в про-тур. Он — третий: позади Новака Джоковича ($ 159 млн) и Рафы Надаля — $ 132 млн.
За какие титулы?
— 20 «Больших шлемов»
— 6 Итоговых
— 28 «Мастерсов»
— 2 медали Олимпиады
Всего — 103 титула в одиночном разряде.
— 6 Итоговых
— 28 «Мастерсов»
— 2 медали Олимпиады
Всего — 103 титула в одиночном разряде.
Всего же за карьеру Федерер заработал около $ 1,1 млрд (до вычета налогов и агентских вознаграждений). Что на $ 500 млн больше, чем у Надаля, и на $ 470 млн — чем у Джоковича.
$ 90 млн вне корта
В 2022-м он занял седьмое место в списке богатейших спортсменов, пропустив вперёд: Лионеля Месси ($ 130 млн), Леброна Джеймса ($ 121 млн), Криштиану Роналду ($ 115 млн), Неймара ($ 95 млн), Стефена Карри ($ 92,8 млн) и Кевина Дюранта ($ 92 млн).
На корте же в 2022-м он заработал лишь $ 700 тыс. Внушительная разница!
17 лет подряд Роджер Федерер лидирует по заработкам среди теннисистов! И, кажется, даже после ухода с радостью продолжит это делать.
Завершивший карьеру Федерер в топ-10 богатейших спортсменов мира. Сколько он зарабатывает?
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