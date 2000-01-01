Как семья отреагировала на уход Федерера из спорта
Никто не смог сдержать слёз.
Прощание Роджера Федерера с большим спортом выдалось очень трогательным. Спортсмен отметил, что прошёл долгий сложный путь и не справился бы без своих родных и близких.
«Было прекрасно выпустить новости в окружении мамы, папы и Мирки. Кто бы подумал, что это путешествие будет таким долгим. Невероятно!» — написал он.
Жена теннисиста Мирослава Вавринец была надёжной опорой для Роджера на протяжении всей карьеры. Именно она была его музой и вдохновляла на большие победы.
Начало их отношений пришлось на Олимпиаду-2000 в Сиднее, где отважный юноша признался девушке в симпатии. С тех пор они неразлучны.
«Последние несколько лет были тяжёлыми для меня, но, я думаю, ей они давались ещё тяжелее. Ей больше не нравилось наблюдать за мной со всеми эти травмами», — объяснял чувства супруги Федерер после его ухода из спорта.
Детям Роджера, двум чудесным парам близнецов Майле-Роуз и Шарлин-Риве, а также Лео и Ленни, было непросто принять новость о завершении карьеры отца.
«Где-то им было грустно, что я останавливаюсь. Но они всегда говорили: «Хватит играть в теннис, мы хотим покататься на лыжах». Я сказал всем четверым одновременно, и трое из четверых заплакали», — сказал Федерер изданию Blick.
Только с помощью поддержки своей семьи Роджер смог принять одно из самых сложных решений в жизни и теперь ни о чём не сожалеет.
«Хватит играть в теннис — хотим кататься на лыжах». Как семья провожает Федерера из спорта
Читайте также
Сёстры и братья в теннисе
Все деньги Роджера Федерера
Чем Роджер Федерер займётся после спорта?
Десять легендарных матчей Федерера
Сколько заработал Карлос Алькарас за последний год
Кто из знаменитостей посетил матчи US Open?
Чем знаменит тренер Карлоса Алькараса
«Дружелюбное привидение». Кто такой Каспер Рууд
10 россиян в полуфиналах ТБШ
Куда пропал и чем занимается аргентинец дель Потро
Сколько заработал Даниил Медведев за последний год
Кому проигрывал Даниил Медведев за последний год
Главный шоумен тура Ник Кирьос достался Медведеву
Сколько заработала Серена перед уходом на пенсию
Как Серену Уильямс провожали в последнем матче
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс