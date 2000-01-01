«У нас есть шанс похулиганить». Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера

Бьорн Борг и Роджер Федерер сходили в ресторан с Энди Марреем, который поделился забавным случаем с того вечера: «Я решил позаботиться об оплате ужина. Когда они узнали, что я оплачиваю счёт, начали заказывать больше!» — сказал он Eurosport.uk.