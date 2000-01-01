«У нас есть шанс похулиганить». Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера

Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера
В преддверии Кубка Лэйвера в Лондоне заметно потеплело. Знаменитые соперники много шутят, вспоминают былое и торжественно провожают Федерера из спорта.
Сам турнир пройдёт с 23 по 25 сентября в привычном формате. На корте встретятся команды Европы и мира, которые возглавят Бьорн Борг и Джон Макинрой соответственно.
Помимо Борга и вице-капитана Томаса Энквиста, в команду Европы входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Стефанос Циципас, Энди Маррей, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри.
За сборную мира под руководством братьев Макинроев, Джона и Патрика сыграют Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минор и Джек Сок. Запасной: Томми Пол.
До официальных встреч теннисисты хорошо проводят время в компании друг друга, ходят на ужины, катаются на кораблике в центре Лондона и смотрят достопримечательности.
Бьорн Борг и Роджер Федерер сходили в ресторан с Энди Марреем, который поделился забавным случаем с того вечера: «Я решил позаботиться об оплате ужина. Когда они узнали, что я оплачиваю счёт, начали заказывать больше!» — сказал он Eurosport.uk.
Уважил личной беседой Борг и старого соперника Джона Макинроя. Капитаны команд повторили знаменитое фото с финала Уимблдона 1980 года, нарядившись в оригинальные копии своих костюмов тех лет.
Пока легенды наслаждались заслуженной отставкой, к этому моменту готовился Роджер Федерер, объявивший о завершении карьеры.
Свой последний матч знаменитый игрок проведёт в пятницу в парном разряде с Рафаэлем Надалем с Джеком Соком и Фрэнсисом Тиафо. Швейцарец решил не выступать в одиночке.
На пресс-конференции Роджер отметил, что рад играть вместе с Рафаэлем. Напарник ответил ему тем же: «Честь и настоящее удовольствие», — написал он в соцсетях.
Их соперники также пребывают в хорошем расположении духа и подогревают интерес к матчу. «У нас есть шанс похулиганить и побыть плохими парнями в этот раз», — пошутил Диего Шварцман из команды мира.
«У нас есть шанс похулиганить». Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера
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