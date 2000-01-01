«Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом

Конец эпохи. Федерер ушёл из большого спорта
Кубок Лэйвера — 2022 стал последним турниром в карьере Роджера. Много слёз, улыбок и триумфальная игра — так прошёл этот вечер.
Солнечный день в Лондоне предзнаменовал великий финал. Роджер Федерер готовился к матчу с Джеком Соком и Фрэнсисом Тиафо вместе с Рафаэлем Надалем.
Но до этого момента теннисист провёл несколько прекрасных вечеров со старыми соперниками. Спортсмен погулял по городу в компании сборной Европы.
В окружении легенд
Федерер сходил на ужин вместе с Бьоргом Борном и Энди Марреем, а затем встретился с основателем памятного турнира Родом Лэйвером.
Любовь поклонников всеобъемлюща
Не забыл Роджер и про преданных фанатов. Болельщики приготовили флешмоб в поддержку любимого спортсмена и принесли плакаты с добрыми пожеланиями.
Красивые слова напоследок
На пресс-конференции Федерер произнёс трогательную речь. «Ты всегда хочешь играть вечно, но я знаю, что каждый рано или поздно должен завершить игру», — сказал он.
Искреннее напутствие Надаля
Взволнован предстоящим матчем был и напарник Роджера. «Самый важный игрок в моей теннисной карьере уходит. Пережить этот момент будет непросто», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
Признание от Джоковича
«Он заслужил огромную популярность, потому что был совершенным на корте и вне его», — поддержал коллегу Новак Джокович в интервью Eurosport.
Напряжение до последних секунд
Начало матча вышло для Федерера и Надаля крайне успешным, но затем спортсмены немного сдали. Надо отдать должное — соперники держали их в напряжении до самого конца.
Улыбка сквозь слёзы
Прощальная игра Роджера обернулась для него поражением, но плакал теннисист не поэтому. Яркий финал его истории в спорте подарил ему большую надежду в будущем.
Сказка Федерера продолжается
«Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Он в хороших руках, ребята всё ещё здесь. Многие матчи связали нас навсегда», — подвёл итог Федерер, прощаясь с любимым спортом.
«Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом
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