«Теперь Шарапова моя лучшая подруга». Как Серена прониклась симпатией к главной сопернице

Шарапова выиграла и нажила врага

Наиболее значимой победой Шараповой до сих пор считается та, которую она одержала над Уильямс на Уимблдоне в 2004 году. Тогда 17-летняя Мария не знала, что Серена воспримет поражение слишком серьёзно.