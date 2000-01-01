«Теперь Шарапова моя лучшая подруга». Как Серена прониклась симпатией к главной сопернице

Как менялись отношения Серены Уильямс и Марии Шараповой
Теннисистки прошли долгий путь от взаимных оскорблений до многочасовых разговоров на личные темы. Их дружбу теперь не разрушить.
Противостояние века
Серена Уильямс и Мария Шарапова подарили миру тенниса одно из самых ярких противостояний в истории. Девушки были непримиримыми соперницами на корте до конца спортивной карьеры.
Шарапова выиграла и нажила врага
Наиболее значимой победой Шараповой до сих пор считается та, которую она одержала над Уильямс на Уимблдоне в 2004 году. Тогда 17-летняя Мария не знала, что Серена воспримет поражение слишком серьёзно.
Спортивная месть Уильямс
Американка более не хотела проигрывать «этой маленькой сучке» и за 14 лет довела счёт их личных встреч до разгромного 20:2 в свою пользу. Мария оставалась в проигравших 19 матчей подряд.
Пикировки и споры из-за парня
Естественно, отношения между спортсменками были напряжёнными. Причём за пределами корта девушки устраивали настоящий трэш-ток, обсуждая своих бойфрендов. Порой доходило до абсурда.
Шарапова стала разлучницей?
В 2013 году в интервью журналу Rolling Stone Серена пожаловалась, что Мария встречается с парнем с «чёрным сердцем». Оказалось, что это был бывший молодой человек Уильямс Григор Димитров.
Мария не стала молчать
Скандал удалось уладить, но прежде Шарапова жёстко ответила на критику американки, намекнув на её отношения с собственным тренером Патриком Муратоглу, ушедшим из семьи ради Уильямс.
Уильямс отреагировала на допинг Шараповой
Переломным моментом в общении Марии и Серены стала допинговая история первой. Как ни странно, Уильямс не стала злорадствовать и поддержала россиянку, решившуюся на смелое выступление.
Долгожданное воссоединение
С тех пор между теннисистками установился мир. На совместных мероприятиях спортсменки мило беседовали и делали стильные фото. Одно из таких появилось на Met Gala в 2021 году.
«У меня нет к ней никаких плохих чувств. Я всегда вдохновляюсь другими успешными женщинами», — объясняла природу их отношений Уильямс.
«Мы с Сереной могли быть друзьями. Мы мотивировали друг друга. Может быть, это лучше, чем дружить», — рассуждала в своей автобиографии Шарапова.
Невероятный happy end
И вот это случилось: Серена и Мария официально зарыли топор войны. «Теперь Шарапова моя лучшая подруга. Это первый человек, кому я могу позвонить, чтобы обсудить свои повседневные дела», — рассказала Уильямс Tennis up to date.
«Теперь Шарапова моя лучшая подруга». Как Серена прониклась симпатией к главной сопернице
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