«Мы же братские народы!» Джокович обожает Россию и даже защищает её от международного бана

Всё началось с Тарпищева

«С каждым из российских игроков у меня хорошие приятельские отношения. Это сложилось во многом благодаря Шамилю Тарпищеву. Мы смотрели друг на друга не как на конкурентов, а как на соратников. Мы же братские народы!» — рассказывал Новак.