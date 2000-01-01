«Мы же братские народы!» Джокович обожает Россию и даже защищает её от международного бана

Как Джокович общается с российскими теннисистами
О симпатии Новака к российским спортсменам уже ходят легенды. Трогательная дружба с Шараповой и уважение к Сафину… Да что там — серб готов рубиться в карты с Медведевым вместо тренировок!
Большой поклонник Сафина
Джокович неоднократно упоминал, что поддерживает дружеские отношения на корте. Но больше всего ему близок наш Марат Сафин. Теннисист называл его своим кумиром и радовался, что мог играть с ним.
Трогательная дружба с Шараповой
Хвалил Новак и российские традиции в женском теннисе, отдавая особое предпочтение Марии Шараповой. В реальности 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и 5-кратная победительница мэйджоров очень близкие друзья.
Джокович надел парик ради Шараповой
Знаменитые теннисисты нередко подшучивают друг над другом (пародия Новака на Марию всё ещё лучшее его творение), устраивают совместные челленджи и обмениваются искренними комплиментами в СМИ.
Карточный долг Медведеву — святое
Весело проводит время Джокович и с Даниилом Медведевым. Однажды теннисисты пропустили тренировку перед Кубком Дэвиса ради карточных игр. Новак тепло относится к россиянину и помогает его семье.
Всё началось с Тарпищева
«С каждым из российских игроков у меня хорошие приятельские отношения. Это сложилось во многом благодаря Шамилю Тарпищеву. Мы смотрели друг на друга не как на конкурентов, а как на соратников. Мы же братские народы!» — рассказывал Новак.
Памятная встреча с Михалковым
Вместе с тем Джокович не упускает возможности познакомиться с российскими деятелями искусства. Новак специально приехал на встречу с Эмиром Кустурицей, чтобы увидеть Никиту Михалкова.
Джокович раскритиковал бан россиян
Любовь спортсмена к России так велика, что он не стесняется открыто критиковать действия АТР по отстранению наших теннисистов от Уимблдона. «Совершена ошибка, и наступят последствия», — говорил он.
Из Астаны с любовью
Пока ситуация не меняется, но Новак поддерживает российских спортсменов и болельщиков. На турнире в Астане теннисист обратился к поклонникам по-русски: «Я очень рад здесь быть. Спасибо за поддержку. Я вас люблю».
«Мы же братские народы!» Джокович обожает Россию и даже защищает её от международного бана
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