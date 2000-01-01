«Мы же братские народы!» Джокович обожает Россию и даже защищает её от международного бана

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Как Джокович общается с российскими теннисистами
Как Джокович общается с российскими теннисистами
О симпатии Новака к российским спортсменам уже ходят легенды. Трогательная дружба с Шараповой и уважение к Сафину… Да что там — серб готов рубиться в карты с Медведевым вместо тренировок!
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Большой поклонник Сафина
Большой поклонник Сафина
Джокович неоднократно упоминал, что поддерживает дружеские отношения на корте. Но больше всего ему близок наш Марат Сафин. Теннисист называл его своим кумиром и радовался, что мог играть с ним.
Трогательная дружба с Шараповой
Трогательная дружба с Шараповой
Хвалил Новак и российские традиции в женском теннисе, отдавая особое предпочтение Марии Шараповой. В реальности 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и 5-кратная победительница мэйджоров очень близкие друзья.
Джокович надел парик ради Шараповой
Джокович надел парик ради Шараповой
Знаменитые теннисисты нередко подшучивают друг над другом (пародия Новака на Марию всё ещё лучшее его творение), устраивают совместные челленджи и обмениваются искренними комплиментами в СМИ.
Карточный долг Медведеву — святое
Карточный долг Медведеву — святое
Весело проводит время Джокович и с Даниилом Медведевым. Однажды теннисисты пропустили тренировку перед Кубком Дэвиса ради карточных игр. Новак тепло относится к россиянину и помогает его семье.
Всё началось с Тарпищева
Всё началось с Тарпищева
«С каждым из российских игроков у меня хорошие приятельские отношения. Это сложилось во многом благодаря Шамилю Тарпищеву. Мы смотрели друг на друга не как на конкурентов, а как на соратников. Мы же братские народы!» — рассказывал Новак.
Памятная встреча с Михалковым
Памятная встреча с Михалковым
Вместе с тем Джокович не упускает возможности познакомиться с российскими деятелями искусства. Новак специально приехал на встречу с Эмиром Кустурицей, чтобы увидеть Никиту Михалкова.
Джокович раскритиковал бан россиян
Джокович раскритиковал бан россиян
Любовь спортсмена к России так велика, что он не стесняется открыто критиковать действия АТР по отстранению наших теннисистов от Уимблдона. «Совершена ошибка, и наступят последствия», — говорил он.
Из Астаны с любовью
Из Астаны с любовью
Пока ситуация не меняется, но Новак поддерживает российских спортсменов и болельщиков. На турнире в Астане теннисист обратился к поклонникам по-русски: «Я очень рад здесь быть. Спасибо за поддержку. Я вас люблю».
«Мы же братские народы!» Джокович обожает Россию и даже защищает её от международного бана
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