Россияне в Астане собирали аншлаг
На трибунах пятисотника присутствовали российские и казахстанские болельщики. За топовых Даниила и Андрея в полуфинале тут болели! Жаль, что все закончили выступление.
Болельщицы с плакатами
Екатерина ответственно подошла к делу: не только нарисовала плакат, но и подарила Рублёву шоколад, письма с пожеланиями и брелоки с рыжим котом. Россиянин пообещал отблагодарить фанатку и вручить ей напульсники и повязку.
Медведев и щупальца — уже бренд Даниила.
Есть и такой вариант — почти в полный рост.
Прилетают на турнир и с российскими флагами. Триколор на трибунах даже прокомментировал сам Даниил.
В Астане и старые знакомые Медведева. Илья общается с россиянином с детства. Четвёрка рейтинга проводил его по кортам, усадил и в vip-ложу на свой матч.
И без слов понятно, что означает символ «₽».
Спортсмены ценят внимание
Андрей раздаёт автографы после каждого матча около 30 минут, а Даниил с воодушевлением говорит об общении с журналистами на пресс-конференции.
Что думает Андрей
«Это самый лёгкий способ поблагодарить людей, которые пришли. Для меня это уже часть работы, как восстановление или разминка. И нужно быть благодарным за то, что это есть в твоей работе».
Что думает Даниил
«Здесь поддержка классная. Чувствую себя как дома. Не так много турниров, куда приезжаешь и прям сразу чувствуешь, что тебя там поддерживают. Здесь, в Казахстане, так было сразу».
Как Медведева и Рублёва провожали с турнира в Астане. Здесь их очень полюбили
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