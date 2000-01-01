Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей». Видео

Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей»

Ига Свёнтек активно готовится к «Ролан Гарросу». Первая ракетка мира сыграла в теннис с актрисой Кортни Кокс, известной по роли Моники Геллер в сериале «Друзья». Вышло круто!