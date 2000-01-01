Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей»
Ига Свёнтек активно готовится к «Ролан Гарросу». Первая ракетка мира сыграла в теннис с актрисой Кортни Кокс, известной по роли Моники Геллер в сериале «Друзья». Вышло круто!
Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей». Видео
Читайте также
Свёнтек повторила крутой рекорд Джоковича
Шарапова и Хэмилтон. Звёзды спорта на Met Gala
Рублёв — второй по числу побед с 2020 года
Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года
Свёнтек и Соболенко почти повторили особый рекорд
Два игрока побеждали в Мадриде больше Соболенко
Надаль попрощался с турниром в Мадриде. Фото
Андреева почти повторила рекорд Гауфф
Надаль навестил Корнееву в больнице. Фото
Звёзды на теннисном турнире в Мадриде. Фото
Свёнтек — четвёртая по проценту побед на грунте
Мирра Андреева установила особый мировой рекорд!
Азаренко установила уникальный рекорд на WTA-1000
Аналитики спрогнозировали чемпионку Мадрида
9 теннисисток со 100+ неделями на вершине рейтинга
Звезды спорта посетили «эль класико». Фото