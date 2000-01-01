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Свёнтек повторила крутой рекорд Джоковича
Свёнтек повторила крутой рекорд Джоковича
Ига Свёнтек выиграла турнир в Риме. Благодаря этому польская теннисистка стала пятым игроком, которому удавалось завоевать титулы турниров в Риме и Мадриде за один сезон!
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Динара Сафина
Динара Сафина
В 2009 году россиянка обыграла Светлану Кузнецову (6:3, 6:2) в финале турнира в Риме и Алёну Бондаренко (6:4, 6:3) в финале турнира в Мадриде.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Испанец — единственный, кому удавалось побеждать на турнире в Риме и Мадриде несколько раз. Надаль взял оба титула в 2010 году, обыграв Давида Феррера и Роджера Федерера, и в 2013 году, одолев Федерера и Стэна Вавринку.
Новак Джокович
Новак Джокович
В 2011 году серб взял титул в Риме и Мадриде, обыграв в обоих финалах Рафаэля Надаля.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
В 2013 году американка обыграла Марию Шарапову (6:1, 6:4) в финале турнира в Мадриде и Викторию Азаренко (6:1, 6:3) в финале турнира в Риме.
Свёнтек — пятый игрок в истории, кому удалось взять трофеи в Риме и Мадриде за сезон
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