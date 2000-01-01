Свёнтек — пятый игрок в истории, кому удалось взять трофеи в Риме и Мадриде за сезон

Рафаэль Надаль

Испанец — единственный, кому удавалось побеждать на турнире в Риме и Мадриде несколько раз. Надаль взял оба титула в 2010 году, обыграв Давида Феррера и Роджера Федерера, и в 2013 году, одолев Федерера и Стэна Вавринку.