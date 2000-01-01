«Я почти не мог ходить — ноги не слушались». Самые драматичные моменты в карьере Медведева

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Как Медведеву мешает склонность к травмам
Как Медведеву мешает склонность к травмам
Даниил не может похвастаться богатырским здоровьем, из-за чего титулы буквально ускользают от него. А ведь россиянин мог быть первой ракеткой мира гораздо дольше!
AMP-версия
Яркая победа сквозь боль и сильные судороги
Яркая победа сквозь боль и сильные судороги
В марте 2021 года на турнире Masters 1000 в Майами Даниил выложился на полную. Обыграв Алексея Попырина, россиянин смог вырваться в 1/8 финала, но отдал за это слишком много.
«Я думал только о том, чтобы не упасть: если бы упал — уже бы не встал. Были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать, что всё кончено. В конце я почти не мог ходить — ноги не слушались», — так описывал своё состояние Медведев.
«Я думал только о том, чтобы не упасть: если бы упал — уже бы не встал. Были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать, что всё кончено. В конце я почти не мог ходить — ноги не слушались», — так описывал своё состояние Медведев.
Проблема — в нервах и неправильном питании
Проблема — в нервах и неправильном питании
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причину судорог игрока: «Не от неготовности, а, скорее всего, от нервной системы или селезёнки, может, от быстрого сахара. Вопрос питания, с которым нужно разобраться».
Болезненное столкновение с камерой и угроза судом
Болезненное столкновение с камерой и угроза судом
В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Даниилу снова не повезло. Врезавшись в камеру, теннисист получил травму, которая, вероятно, и помешала ему обыграть соотечественника Андрея Рублёва. Медведев был зол и пригрозил судом арбитру.
Двойное кровотечение не помеха Медведеву
Двойное кровотечение не помеха Медведеву
Под конец года Даниил встретился с Ян-Леннардом Штруффом на Кубке Дэвиса. В течение игры у россиянина дважды шла кровь из носа, но это не остановило его на пути к победе.
«Очень сухо в Мадриде. Я не знаю точно, но у меня сосуды близко расположены, так что в сухих городах часто кровь идёт. Из-за сухости у всех игроков в Мадриде возникают мозоли. У меня их не бывает, а вот кровь идёт», — рассказывал теннисист.
«Очень сухо в Мадриде. Я не знаю точно, но у меня сосуды близко расположены, так что в сухих городах часто кровь идёт. Из-за сухости у всех игроков в Мадриде возникают мозоли. У меня их не бывает, а вот кровь идёт», — рассказывал теннисист.
Драма в австралийском финале против Надаля
Драма в австралийском финале против Надаля
Уже в январе Медведева ждал грандиозный матч в финале Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем. Но его Даниил выиграть не смог из-за возобновившихся приступов судорог.
Медведев играл с грыжей и поплатился за это
Медведев играл с грыжей и поплатился за это
В апреле россиянин внезапно объявил о паузе в карьере на пару месяцев. Оказалось, игрок некоторое время выступал с грыжей, но впоследствии решил сделать операцию.
Кровавая победа: как успокоить нервы болью
Кровавая победа: как успокоить нервы болью
К августу Медведев полностью восстановился и в финале турнира ATP в Лос-Кабосе одолел Кэмерона Норри. Но не обошлось без нервов, которые теннисист успокоил необычным способом: сконцентрировался на боли после жёсткого падения в первом сете.
Бой с Джоковичем: был первым — стал последним
Бой с Джоковичем: был первым — стал последним
На недавнем турнире в Астане подобное Даниилу провернуть не удалось. В изнуряющем противостоянии с Новаком Джоковичем он лидировал до того момента, пока не получил травму. Пришлось сняться.
«Обидно, что тело подвело. Впервые так: хоп, и ногу дёрнул. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась, не знал, что делать. Понимал, что если даже сегодня выиграю, то на финальный матч не выйду», — объяснял игрок.
«Обидно, что тело подвело. Впервые так: хоп, и ногу дёрнул. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась, не знал, что делать. Понимал, что если даже сегодня выиграю, то на финальный матч не выйду», — объяснял игрок.
Что будет с Медведевым дальше?
Что будет с Медведевым дальше?
На данный момент сроки восстановления Медведева неизвестны. Россиянин отправился в Монако на диагностику. Пока у него в планах два турнира — Вена и «Мастерс» в Париже, которые должны ему помочь отобраться на Итоговый чемпионат. Так что пожелаем Даниилу скорейшего восстановления!
«Я почти не мог ходить — ноги не слушались». Самые драматичные моменты в карьере Медведева
Читайте также
Чем занимается Шарапова после завершения карьеры
Чем занимается Шарапова после завершения карьеры
Сколько заработала Радукану за последний год
Сколько заработала Радукану за последний год
Как Рафаэль Надаль стал отцом
Как Рафаэль Надаль стал отцом
Россиян полюбили на турнире в Астане
Россиян полюбили на турнире в Астане
История личных встреч Медведева и Джоковича
История личных встреч Медведева и Джоковича
Почему Рублёва обожают в Астане
Почему Рублёва обожают в Астане
За что Джокович любит Россию
За что Джокович любит Россию
Чем удивляют Astana Open и Казахстан?
Чем удивляют Astana Open и Казахстан?
За кого болеют на Astana Open?
За кого болеют на Astana Open?
Самые продолжительные матчи в теннисе
Самые продолжительные матчи в теннисе
Теннисистки на показах мод
Теннисистки на показах мод
Впечатляющие возвращения теннисистов в спорт
Впечатляющие возвращения теннисистов в спорт
История дружбы Шараповой и Серены Уильямс
История дружбы Шараповой и Серены Уильямс
Роджер Федерер завершил спортивную карьеру
Роджер Федерер завершил спортивную карьеру
Скандалы с участием Даниила Медведева
Скандалы с участием Даниила Медведева
Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера
Как звёзды тенниса готовятся к Кубку Лэйвера
© championat.com 2000–2022