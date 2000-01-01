Тайное отцовство Медведева — это суперсюжет
Даниил едва не разбил сердца поклонникам, когда снялся с последнего турнира в Астане из-за травмы, а теперь нанёс новый «удар». Теннисист впервые стал отцом. Боже, какое счастье!
Куда пропала вечная спутница Даниила, Дарья?
Именно этим вопросом задавались многие болельщики, не наблюдавшие супруги Медведева на многих его матчах этого сезона. Обычно Дарья везде сопровождала возлюбленного, искренне переживая за него в напряжённых играх.
У Медведевой была уважительная причина
Оказалось, что жена Даниила пропускала матчи не из-за разлада в семье или сложного рабочего графика. Хотя в последнее время Дарья и правда была занята. Вторая половинка Медведева была в интересном положении.
Личная жизнь — не достояние общественности
Беременность супруги спортсмен держал в тайне из принципа. И Дарья, и Даниил предпочитают не распространяться о подробностях их личной жизни. Не все знают, что они знакомы с 12 лет, долго встречались, а оформили брак только в 2018 году.
Как Дарья Медведева всё взяла в свои руки
Причём первый шаг сделала девушка, которую позвали на престижную работу за границу: «Я пришла к нему с вопросом: «Что мы делаем?». Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение», — рассказывала Дарья.
Рождение дочери — главная награда в жизни
Вот и теперь судьбоносное событие зависело от самочувствия Медведевой. К счастью, с Дарьей всё было в порядке, и 14 октября она сделала Даниилу подарок, родив прекрасную дочку.
Маленькая Алиса в стране больших чудес
Девочку назвали красивым именем Алиса. Теперь она будет познавать огромный интересный мир, а начнёт с Ниццы, ведь именно там произошло радостное событие. Вскоре чете Медведевых, ставшей на одного человека больше, предстоит вернуться в их дом в Монако. Что ж, счастливого пути!
Лучший теннисист России держал в тайне беременность жены. Теперь Медведев официально отец!
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