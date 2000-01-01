Поцеловал Борга на камеру и заставил Циципаса кричать. За что весь мир любит Рублёва

Дальше — больше. Рублёву исполнилось 25!

На корте у Андрея тоже всё складывается неплохо. Несмотря на небольшие неудачи, Рублёв остаётся одним из самых перспективных теннисистов в стране. И в день его рождения, когда ему исполняется 25 лет, хочется пожелать ему лишь одного — удачи и громких побед в следующих матчах!