Поцеловал Борга на камеру и заставил Циципаса кричать. За что весь мир любит Рублёва

Как Рублёв завоевал уважение большой публики
Непринуждённость и скромность Андрея позволили ему покорить сердца миллионов болельщиков. Тем временем даже соперники не могут устоять перед шармом теннисиста. Вспоминаем самые милые моменты.
Эмоциональный «дурак» со здоровой самоиронией
В мире тенниса Рублёва привыкли воспринимать как крайне эмоционального игрока. При этом в большинстве случаев за Андрея переживают из-за частых «ранений». «Я дурак — и ничего не поменялось», — шутил он и всё же травмироваться стал реже.
Фирменный крик, от которого пострадал Циципас
Выпускать пар россиянин научился при помощи громкого характерного крика на играх. Этот звук мгновенно завирусился в интернете и стал мемом, жертвой которого пал Стефанос Циципас, восторгавшийся Андреем.
Рублёв разыграл Борга, поцеловав его на камеру
На самом деле, россиянин вовсе не такой депрессивный, каким его видит большинство. Теннисист нередко поднимает настроение своими незаурядными выходками. На Кубке Лэйвера в 2021 году он и вовсе поцеловал Бьорна Борга на камеру.
Много шампанского, истерика и подбитый глаз
Победу на турнире спортсмен праздновал тоже весело. В компании товарищей по сборной Европы он много смеялся, пил и обливался шампанским, а после одного неловкого столкновения едва не поставил себе синяк под глазом.
Любовь Андрея к Гарри Стайлзу — безгранична
Про увлечение Рублёва музыкой не знает только глухой. Андрей записывает треки вместе со своими друзьями. Однажды группа сделала кавер на песню Steal My Girl группы One Direction. Теннисист был великолепен!
Тем временем россиянин не отказывает себе в удовольствии лично посещать концерты любимого исполнителя. Как-то раз он сходил на выступление Гарри Стайлза дважды за неделю.
Проба пера в кино — эпатажный образ с усами
Решил испытать себя Андрей и на большом экране. Спортсмен снялся в клипе GQ Russia и Gucci. В винтажном костюме он сыграл доцента НИИ, а также «отрастил» для этой роли шикарные усы.
Дальше — больше. Рублёву исполнилось 25!
На корте у Андрея тоже всё складывается неплохо. Несмотря на небольшие неудачи, Рублёв остаётся одним из самых перспективных теннисистов в стране. И в день его рождения, когда ему исполняется 25 лет, хочется пожелать ему лишь одного — удачи и громких побед в следующих матчах!
Поцеловал Борга на камеру и заставил Циципаса кричать. За что весь мир любит Рублёва
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