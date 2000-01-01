«Нужно сказать всему миру, что ты облажалась». Вопиющие случаи допинга в теннисе

Самые громкие допинг-скандалы в теннисе
Случай с Симоной Халеп всколыхнул общественность. Румынка попалась на применении запрещённого вещества, но намерена бороться за своё славное имя. В истории тенниса сделать это удавалось немногим.
Мария Шарапова
Мария Шарапова пострадала от пересмотра законности мельдония больше всех. В 2016 году спортсменку дисквалифицировали на один год и три месяца из-за положительной допинг-пробы на этот препарат.
«Утро пресс-конференции было самым сложным. Очень трудно подготовиться к тому, что нужно сказать всему миру, что ты облажалась. ITF настаивала, чтобы я скрывала употребление мельдония, — мне было больно и неприятно», — так описывала ситуацию Шарапова.
Варвара Лепченко
Интересно, что американку Варвару Лепченко за четыре проваленных теста на мельдоний в том же году никак не наказали. Но справедливость восторжествовала, и недавно теннисистка получила наказание сроком четыре года за приём запрещённых веществ.
Серена и Винус Уильямс
Соперницы Шараповой сёстры Уильямс воспользовались положением и внесли свои имена в список спортсменов с терапевтическими исключениями. Так, Серене разрешили использовать сильнейшие болеутоляющие, которые в правилах ВАДА обозначены как наркотики.
Рафаэль Надаль
Легально использовать бетаметазон — стероид, который помогает уменьшать воспалительный процесс, — может Рафаэль Надаль. У испанца также имеется разрешение на кортикотропин, которым в 2012 году он залечивал очередную травму колена.
Мартина Хингис
Избежать наказания не смогла Мартина Хингис, которую поймали на употреблении кокаина. Грязная допинг-проба была взята на Уимблдоне в 2007 году. Спортсменку тут же отстранили на два года, но та не сдалась и вернулась в теннис уже в парном разряде.
Ришар Гаске
По всей видимости, кокаином баловался и Ришар Гаске. Но свою оплошность теннисист попытался объяснить: запрещённое вещество попало в его организм после поцелуя с девушкой из клуба. Антидопинговая комиссия поверила французу и отпустила его с миром.
Даниэль Эванс
А вот Даниэлю Эвансу не повезло: ему дали один год дисквалификации за тот же наркотик в 2017 году. Спортсмен признался, что принял кокаин из-за стресса, и назвал себя «кретином», отметив глупость ситуации.
Даяна Ястремская
Карьера Даяны Ястремской была под угрозой из-за запрещённого вещества, найденного в её допинг-пробе. Загвоздка заключалась в том, что это был местерол — средство, которое назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. В организм теннисистки он попал после интимной близости — Даяне удалось это доказать.
Марин Чилич
Марин Чилич был отстранён на девять месяцев из-за никетамида, который обнаружили в организме спортсмена на турнире в Мюнхене в 2013 году. Хорват заявил, что нарушил правила ненамеренно, приняв таблетку для повышения уровня глюкозы. Это скостило его срок до четырёх месяцев.
Мариано Пуэрта
Мариано Пуэрта дважды попадался на использовании запрещённых препаратов. В финале «Ролан Гаррос» в 2005 году он не смог принять участие из-за того, что в его допинг-пробе нашли этилэфрин. Спортсмена хотели дисквалифицировать на восемь лет, но в итоге дали лишь два года.
Андре Агасси
Неожиданное решение принял Андре Агасси, который уже после завершения карьеры рассказал в автобиографии о том, что принимал наркотики, и, чтобы не вызывать подозрений, специально проигрывал матчи соперникам. Однажды теннисиста поймали с положительной допинг-пробой, но ему удалось ловко избежать наказания.
Сара Эррани
Сара Эррани неудачно пообедала супом, в который упали таблетки летрозола. Ими пользовалась мать теннисистки, которая лечила рак груди в период менопаузы. Итальянка отделалась лёгким испугом, вынужденно покинув корт на два месяца.
Уэйн Одесник
Самым же громким допинг-скандалом в истории тенниса остаются нарушения Уэйна Одесника. Спортсмен получил 15 лет дисквалификации после повторного применения запрещённых веществ. В 2010 году он пользовался гормоном роста, а в 2014-м уже подсел на стероиды.
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