«Нужно сказать всему миру, что ты облажалась». Вопиющие случаи допинга в теннисе

Мартина Хингис

Избежать наказания не смогла Мартина Хингис, которую поймали на употреблении кокаина. Грязная допинг-проба была взята на Уимблдоне в 2007 году. Спортсменку тут же отстранили на два года, но та не сдалась и вернулась в теннис уже в парном разряде.