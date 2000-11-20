Кудерметова впервые ворвалась в топ-10. Кто ещё из россиянок был в десятке рейтинга WTA

Кто из россиянок был в топ-10 рейтинга WTA
Вероника Кудерметова стала 13-й нашей теннисисткой, ворвавшейся в десятку.
Анна Курникова
Лучшее место в рейтинге WTA – 8-е (впервые – 20.11.2000)
0 титулов / 4 финала (включая Майами-1998, Кубок Кремля – 2000)
0 титулов / 4 финала (включая Майами-1998, Кубок Кремля – 2000)
Анастасия Мыскина
Лучшее место в рейтинге WTA – 2-е (впервые – 13.9.2004)
10 титулов (включая «Ролан Гаррос» – 2004) / 9 финалов
10 титулов (включая «Ролан Гаррос» – 2004) / 9 финалов
Мария Шарапова
Лучшее место в рейтинге WTA – 1-е (впервые – 22.8.2005)
36 титулов (включая Уимблдон, WTA Finals – 2004, US Open – 2006, Australian Open – 2008, «Ролан Гаррос» – 2012, 2014) / 23 финала
36 титулов (включая Уимблдон, WTA Finals – 2004, US Open – 2006, Australian Open – 2008, «Ролан Гаррос» – 2012, 2014) / 23 финала
Надежда Петрова
Лучшее место в рейтинге WTA – 3-е (впервые – 15.5.2006)
13 титулов (включая Чарльстон, Берлин-2006, Токио, Турнир чемпионок – 2012) / 11 финалов
13 титулов (включая Чарльстон, Берлин-2006, Токио, Турнир чемпионок – 2012) / 11 финалов
Светлана Кузнецова
Лучшее место в рейтинге WTA – 2-е (впервые – 10.9.2007)
18 титулов (включая US Open – 2004, «Ролан Гаррос» – 2009) / 24 финала (включая «Ролан Гаррос» – 2006, US Open – 2007)
18 титулов (включая US Open – 2004, «Ролан Гаррос» – 2009) / 24 финала (включая «Ролан Гаррос» – 2006, US Open – 2007)
Анна Чакветадзе
Лучшее место в рейтинге WTA – 5-е (впервые – 10.9.2007)
8 титулов (включая Кубок Кремля – 2006) / 1 финал
8 титулов (включая Кубок Кремля – 2006) / 1 финал
Елена Дементьева
Лучшее место в рейтинге WTA – 3-е (впервые – 6.4.2009)
16 титулов (включая Олимпиаду-2008) / 16 финалов (включая Олимпиаду-2000, «Ролан Гаррос», US Open – 2004)
16 титулов (включая Олимпиаду-2008) / 16 финалов (включая Олимпиаду-2000, «Ролан Гаррос», US Open – 2004)
Динара Сафина
Лучшее место в рейтинге WTA – 1-е (впервые – 20.4.2009)
12 титулов (включая Берлин, Монреаль, Токио-2008, Рим, Мадрид-2009) / 11 финалов (включая «Ролан Гаррос» – 2008, 2009, Australian Open – 2009)
12 титулов (включая Берлин, Монреаль, Токио-2008, Рим, Мадрид-2009) / 11 финалов (включая «Ролан Гаррос» – 2008, 2009, Australian Open – 2009)
Вера Звонарёва
Лучшее место в рейтинге WTA – 2-е (впервые – 25.10.2010)
12 титулов (включая Индиан-Уэллс-2009) / 18 финалов (включая WTA Finals – 2008, Уимблдон, US Open – 2010)
12 титулов (включая Индиан-Уэллс-2009) / 18 финалов (включая WTA Finals – 2008, Уимблдон, US Open – 2010)
Мария Кириленко
Лучшее место в рейтинге WTA – 10-е (впервые – 10.6.2013)
6 титулов (включая Пекин-2005) / 6 финалов
6 титулов (включая Пекин-2005) / 6 финалов
Екатерина Макарова
Лучшее место в рейтинге WTA – 8-е (впервые – 6.4.2015)
3 титула (включая Истбурн-2010) / 2 финала
3 титула (включая Истбурн-2010) / 2 финала
Дарья Касаткина
Лучшее место в рейтинге WTA – 8-е (впервые – 24.10.2022)
6 титулов (включая Чарльстон-2017, Кубок Кремля – 2018, Санкт-Петербург-2021, Сан-Хосе-2022) / 5 финалов (включая Индиан-Уэллс-2018)
6 титулов (включая Чарльстон-2017, Кубок Кремля – 2018, Санкт-Петербург-2021, Сан-Хосе-2022) / 5 финалов (включая Индиан-Уэллс-2018)
Вероника Кудерметова
Лучшее место в рейтинге WTA – 9-е (впервые – 24.10.2022)
1 титул (Чарльстон-2021) / 4 финала (включая Абу-Даби-2021, Дубай-2022)
1 титул (Чарльстон-2021) / 4 финала (включая Абу-Даби-2021, Дубай-2022)
Кудерметова впервые ворвалась в топ-10. Кто ещё из россиянок был в десятке рейтинга WTA
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